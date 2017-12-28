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Vatandaş-polis el ele

Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı ve emniyet birimlerinin amirleri, haftalık olarak yapılan huzur toplantısı kapsamında Cikcilli Mahallesi sakinleriyle Lalezar Restoran'da bir araya geldiler

Vatandaş-polis el ele

Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı ve emniyet birimlerinin amirleri, haftalık olarak yapılan huzur toplantısı kapsamında Cikcilli Mahallesi sakinleriyle Lalezar Restoran'da bir araya geldiler

28 Aralık 2017 Perşembe 22:34
Vatandaş-polis el ele
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AYHAN Özalp ve Hasan Gülden'in sahibi olduğu restoranda Alanya Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı başarılı çalışmaların vatandaşa anlatılmasıyla başlayan toplantı, sohbet havasında geçti. Çakmaklı yaptığı konulmada "Yaptığımız bu toplantılardan çıkan sonuçlar neticesinde birçok suç önlendi. Aranan birçok suçlu yakalandı ve birçok suç unsuru ele geçirildi. Dolayısıyla bu tür toplantıları önemsiyoruz. Çünkü ciddi anlamda emniyete ve vatandaşa faydası var. Birlikte farklı çözüm yolları üreterek ülkemizin ve Alanya'nın daha huzurlu, güvenli bir kent olması için birlikte çalışıyoruz" dedi. Toplantıda vatandaşlar güvenlikle ilgili sorunlarını ve isteklerini emniyet yetkililerine aktarırken, birim amirleri de kendi konularıyla ilgili notlar aldılar. Vatandaşlar, Alanya Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin kendilerini dinleyerek sorunlara polis-halk işbirliği içinde çözüm aramalarından dolayı memnun kaldıklarını dile getirdi. Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, toplantıya katıldıkları için vatandaşlara ve toplantıya ev sahipliği yapan Lalezar Restoran sahipleri Özalp ve Gülden'e teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

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Alanya Emniyet MüdürüHaşim çakmaklıVatandaş
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