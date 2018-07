Vatandaş plaj kirliliğinden şikayetçi

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV (dimtv.tv), vatandaşlara Alanya plajlarını sordu. İşte vatandaşın düşünceleri:

'BİR DAHA ALANYA'YA GELMEM'

SELİM ÇELİK

Ben plajın ikiye bölünmesini yanlış buluyorum. Su bizim girdiğimiz tarafta çok kirli, diğer taraf ise tertemiz. Vatandaş olarak biz de temiz tarafa girmek istiyoruz. Ama oteller bu tarafı komple zaptetmişler. Bu bizim en doğal hakkımız, biz de daha iyi bir tatil yapmak istiyoruz. Halka verilen alanı da çok az buluyorum. Yarısını bize verseler, yarısını da kendileri kullansalar daha iyi olacak. Fakat bizim şezlonglara bile oturmamıza izin vermiyorlar. Biz bu durumdan çok şikayetçiyiz. Burası çok kalabalık ve alan çok dar. Cazip olan taraf onlara ayrılmış. Böyle devam ederse bir daha buraya gelmeyeceğim. Başka bir yere gideceğim. Plajlar kafelerin de işgali altında. Denizin içine kadar sandalye, masa var.

'RAHATÇA DENİZE GİRİLMİYOR'

ÖMER YAĞCI

Alanya'nın pek çok bölgesinde denize girdim. Bazı yerlerde her şey ücretli ve dışarıdan yiyecek-içecek getiremiyoruz. Oraya gittiğin anda her şey oraya ait, şemsiye ve şezlonga da para istiyorlar. Rahatça denize giremiyorsunuz. Alanya'da sadece bir vatandaş olarak sadece halk plajlarına gidebiliyorsunuz.

'DENİZ SABAH ÇOK PİS OLUYOR '

SILA KUTLU

Deniz Alanya'da özellikle sabah 10.00'dan sonra çok pis oluyor. Burada turistlerin yemek ve gofret artıklarından dolayı denize giremediklerine şahit oldum. Pis olduğu için de gittiler. Gemiler ayrı kirletiyor, burada içki içenler ayrı kirletiyor. Bütün pisliklerini denize atıyorlar. Bu tür şeylerin burada yasaklanması lazım. Yenilen içilen her şey denize atılıyor. Gemilerdeki tuvalet pisliklerinin de denize döküldüğünü düşünüyoruz. Çünkü bazı zamanlarda burada çok pis kokular oluyor.

'ZORUMUZA GİDİYOR'

ZEYNEP SILATÜRK

Bence paralı veya parasız, otel veya halk, bütün denizlere girmek bizim hakkımız. Çünkü burası herkesin denizi. Alanya'daki bazı koylarda denize girmek benim zoruma gidiyor. Orası ayrı sahil, burası ayrı bir halk plajı. Biz istediğimiz yerde denize girmek istiyoruz.