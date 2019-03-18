Vatan Alanya'dan Seçmen Bilgilendirme Masası

SEÇMEN Bilgilendirme Masası açılışında konuşan Kurtoğlu, şunları söyledi:"Bilindiği gibi halkçı, kamucu, üretimden yana, Atatürkçü programa sahip tek parti Vatan Partisi'dir. Bu nedenle yapacağımız ve yapmayı söz verdiğimiz her şey bu programa uygun olacaktır. Gördüğünüz gibi bir biri ile ittifak kurmuş partiler iki cephe oluşturmuş. AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İyi Parti Millet İttifakı diye vatandaşın karşısına çıktılar ve bu ittifakları kuran partiler devlet hazinesinden senin paran olan 772 milyon lirayı aldılar. Bu senin alın terin olan paraları seçim çalışması yapıyoruz diye çarçur ettikleri gözlerimizin önündedir. Bu konuda fazla söze gerek bırakmayan manzaralara her gün şahit oluyoruz. Böyle gitmeyeceği açık seçik ortadadır. Türkiye artık borcu borçla çeviremiyor. İflaslar, kapanan fabrikalar, işten atılan emekçiler, ürünü tarlada kalan çiftçiler, siftah etmeden akşamı eden esnafımız… Böyle gitmez. 1980’den beri iktidar koltuğuna oturanlar Amerika’nın dayattığı programı uyguladılar. Üretimi yıkıma uğrattılar. Ülkeyi borca batırdılar. Cumhur İttifakı Cumhura karşı. Millet ittifakı milleti bölüyor. Ak Parti seçenek değil, ülkeyi borç batağına soktu. CHP-İyi Parti seçenek değil. İşte karşımıza çıkan bu çatal çıkmazdan çıkış yolu olarak Türkiye’nin önünde tek seçenek var. Bu altın fırsat Vatan Partisi’dir. Vatan Partisi’nin zamanı geldi. Bu ağırlaşan şartlar altında, Belediye Başkanlığı olarak süratle yapacağımız uygulamalar şunlar olacaktır.

1- Belediyenin bütün imkan ve kabiliyeti ile üretimin arttırılması ve kalitesinin yükseltilmesi için üreticimizin yanında olacağız.

2- Suyumuz, toprağımız, denizimizin ilçemizin temizliği en başta gelen görevimiz olacak.

3- Çocuklarımız ve gençlerimizin okula ve eğitim kurumlarına ulaşımından ücret alınmayacak. Ulaşım maliyetlerini düşürmek için, ücretli taşımacılık kademeli olarak belediye araçları ile yapılır hale getirilecek.

4- Daha evvel belirttiğimiz gibi, belediye bütçesi toplantıları halka açık yapılacak, mali tablolar ışıklı panolarda ilçe hükümet meydanında halka sunulacak.

5- Alanya da sokakta evsiz barksız, aç, açık hiçbir insan olmayacak. Barınma evleri, aş evleri ile bu sorun çözülecek.

Alanyamız ve insanımız için hayati önemdeki bu görevleri yerine getirmekte hiçbir tereddüt göstermeyeceğimizi halkımıza buradan söz veriyoruz.

Saygılar sunuyoruz."

Vatan Partisi, Seçmen Bilgilendirme Masası'nın 30 Mart'a kadar açık kalacağını, burada seçmenlerin sorunlarının dinlenip, sorularının cevaplanacağını bildirdi.