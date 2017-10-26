Vali Karaoğlu'nun ilk durağı Yeni Alanya oldu

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Karayolları Antalya Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni ve DYP eski millet vekillerinden Adil Aydın bugün bazı temaslarda bulunmak üzere Alanya'ya geldi. Saat 07.30'da Antalya Valiliği önünden hareket eden heyetin ilk durağı Yeni Alanya oldu. Vali Karaloğlu başkanlığındaki heyeti Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Genel Müdür Mevlüthan Çavuşoğlu, Genel Yayın Müdürü Ferit Kesen ve Dim Web Tv Genel Yayın Koordinatörü Alper Kutay karşıladı. Heyete Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney de eşlik etti.

50’inci yılında yenilenen yüzü ve yeni nesil televizyonu Dim Web Tv ziyaretinde Dim’e hayırlı olsun diyen Vali Karaloğlu, Antalya heyeti ve Yeni Alanya çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Dim daha sonra yenilenen gazete binasını konuklarına gezdirdi ve bilgi verdi. Vali Karaloğlu ayrıca Dim Tv Genel Yayın Koordinatörü Kutay’ın canlı yayın konuğu oldu. Ziyaretin ardından Dim, Vali Karaloğlu’na teşekkür plaketi verdi. Heyet ardından Karayolları'nın Kuşyuvası bölgesinde yaptığı tünelleri inceleyecek olan Karaloğlu, son olarak Çayarası Yaylası'nda vatandaşlarla bir araya gelmek üzere Yeni Alanya Gazetesi binasından ayrıldı.