Vali Karaloğlu'ndan ulaşım müjdesi

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Konya ile Alanya'yı birbirine bağlayacak olan Kuşyuvası ve Çayarası Tünellerini inceledi. Karaloğlu, Konya-Alanya arası ulaşım mesafesi de 2 saate düşeceğinin müjdesini verdi.

Alanya ziyarette bulunan Antalya İl Valisi Münir Karaloğlu, programına kuruluşunun 50. yılını kutlayan ilçenin yerel gazetesi Yeni Alanya Gazetesi ile başladı. Gazetenin bünyesinde hizmet veren internet televizyonunda canlı yayına da katılan Karaloğlu, buradan sonra Alanya'ya yaklaşık 1 saatlik mesafede bulunan Kuş Yuvası'na geçti. Yapımı tamamlanan tünelleri inceleyen Vali Karaloğlu, şantiye görevlilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karaloğlu, Antalya'da ulaşım projeleri içinde şuanda devam eden ve en önemli projeler arasında olan Alanya'yı Konya ile İç Anadolu bölgesine bağlayan Kuşyuvası yolu olduğunu söyledi.

"Çok önemli arter"

Bu proje tamamlandıktan sonra bütünün maliyeti 800 milyon TL civarında olacağını belirten Karaloğlu,"Şu anda gerçekleşen ihalemiz 260 milyon civarında. 9 tünelin yapımı tamamlandı ve hizmete açıldı. Çalışmalar devam ediyor ve 8 tünel ve 6 viyadüğü olacak. Bittiğinde bu zor coğrafyada standarttı yüksek ve İç Anadolu'yu sahile en kısa bağlayan çok önemli geçit olacak. Hem İç Anadolu bölgesinde yaşayanların sahilde ulaşımı kolaylaştıracak hem de bizim örettiklerimiz pazara ulaşımını kolaylaştıracak. Turizm ve ticaret açısından çok önemli bir arter" dedi.

"Ne kadar yakından görürsek o kadar çözümü kolay olur"

Bu projeyi hükümetinde çok önemsediğini aktaran Karaloğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nda yakından takip ettiğini söyledi. Karaloğlu,"Yolun son durumunu görelim ve çalışmaları yakından takip edelim diye bugün buradayız. Tabii ki gidip görmemiz lazım ve problemleri ne kadar yakından görürsek o kadar çözümü kolay olur" diye konuştu.

"Konya-Alanya arası ulaşım mesafesi 2 saat"

Bir gazetecinin bu yolun tamamı ne kadar zamanda sürer sorusuna yanıt veren Karaloğlu, şunları söyledi : "Şuandaki hali 2018 de tamamlanacak. Ama yolun kalan Alanya tarafı Mahmutlar Mahallesi kadar olan kısmı var. Bu kısımında ihalesi yapılacak. Bu bahsettiğimiz bütün tüneller tamamlanmış olacak. Konya-Alanya arası ulaşım mesafesi de 2 saatte civarında düşecek. Bu olay müthiş bir şey ve Alanya'ya ve beraberinde Ankara için de çok önemli."

İncelemelerinin ardından tünel şantiye alanına giden Vali Münir Karaloğlu burada şantiye işçileri ile öğle yemeği yedi. Şantiye alanından ayrılarak Çayarası Yaylası'nda yapımı süren tünelleri de yerinde inceleyen Karaloğlu, Alanya programını tamamlayarak Antalya'ya döndü.