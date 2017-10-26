Vali Karaloğlu Alanya'ya gelecek

SAAT 07.30'da Antalya Valiliği önünden hareket ederek Alanya'ya gelecek Vali Karaloğlu'nun ilk durağı Yeni Alanya olacak. Karaloğlu, 50. yaşını kutlayan Yeni Alanya'yı ziyaret edip, tebriklerini iletecek. Ardından Karayolları'nın Kuşyuvası bölgesinde yaptığı tünelleri inceleyecek olan Karaloğlu, son olarak Çayarası Yaylası'nda vatandaşlarla bir araya gelecek. Vali Karaloğlu'na, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ile Alanyalı gazeteciler de eşlik edecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.