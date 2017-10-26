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Vali Karaloğlu Alanya'ya gelecek

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni ve Antalya'daki kamu kurumlarının yöneticileriyle bugün bazı temaslarda bulunmak üzere Alanya'da olacak

Vali Karaloğlu Alanya'ya gelecek

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni ve Antalya'daki kamu kurumlarının yöneticileriyle bugün bazı temaslarda bulunmak üzere Alanya'da olacak

26 Ekim 2017 Perşembe 00:02
Vali Karaloğlu Alanya'ya gelecek
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SAAT 07.30'da Antalya Valiliği önünden hareket ederek Alanya'ya gelecek Vali Karaloğlu'nun ilk durağı Yeni Alanya olacak. Karaloğlu, 50. yaşını kutlayan Yeni Alanya'yı ziyaret edip, tebriklerini iletecek. Ardından Karayolları'nın Kuşyuvası bölgesinde yaptığı tünelleri inceleyecek olan Karaloğlu, son olarak Çayarası Yaylası'nda vatandaşlarla bir araya gelecek. Vali Karaloğlu'na, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ile Alanyalı gazeteciler de eşlik edecek. 

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