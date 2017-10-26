Vali Karaloğlu Alanya'ya gelecek

SAAT 07.30'da Antalya Valiliği önünden hareket ederek Alanya'ya gelecek Vali Karaloğlu'nun ilk durağı Yeni Alanya olacak. Karaloğlu, 50. yaşını kutlayan Yeni Alanya'yı ziyaret edip, tebriklerini iletecek. Ardından Karayolları'nın Kuşyuvası bölgesinde yaptığı tünelleri inceleyecek olan Karaloğlu, son olarak Çayarası Yaylası'nda vatandaşlarla bir araya gelecek. Vali Karaloğlu'na, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ile Alanyalı gazeteciler de eşlik edecek.