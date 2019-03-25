Uysal'dan Çakır'a destek ziyareti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Alanya Belediye Başkan Adayı Alaattin Çakır’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Uysal'dan Çakır'a destek ziyareti
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ALPER KUTAY

GENEL Başkan Gültekin Uysal’ı karşılamadan önce yüzlerce araçlık konvoyla Alanya şehir merkezine giren Çakır, seçimlerin favorisi olduğunu söyledi. Demirtaş Mahallesi girişinde yüzlerce araçlık konvoyla Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal’ı karşılayan Çakır, Uysal’ı Mahmutlar Seçim Ofisi’nde ağırladı. Burada vatandaşlara seslenen Çakır, “Alanya mahkum değil, çünkü Çakır var. Mahmutlar Mahallesi’nin öz evladı olarak Mahmutlar’dan güçlü destek istiyorum. Mahmutlar’a hizmet yaptık, yine yaparız” dedi. Çakır’dan sonra söz alan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Mahmutlar’a bu kadar hizmeti yapan vizyonun, Alanya’ya daha fazlasını yapacağından hiç şüphemiz yoktur. Çakır’a destek istiyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 13:11
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