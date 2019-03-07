Uygun ve Baba'ya Antalya'da önemli görev

GERÇEKLEŞEN seçimler sonucunda Antalya GGK ve KGK da çok sayıda Alanya’dan isim de listeye girdi. Serdar Uygun ve Burcu Baba Haboğlu dışında , Erhan Arıkan, Mehmet Şükrü Çimrin, Baran Demiral, Anastasia Petrova Çetinkaya, Gamze Tutu, Özlem Öz Kural da kurullarda yer aldı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde faaliyet gösteren TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ile TOBB Antalya İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi yeni başkan ve yönetimlerini belirledi. TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi başkanlığına Ahmet Ekelik, Başkan Yardımcılığına ise Serdar Uygun, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi başkanlığına Serap Kocaoğlu, Başkan Yardımcılığı’na ise Burcu Haboğlu Baba seçildi.

UYGUN: “ALANYA’YI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ”

TOBB İl Genç ve Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Serdar Uygun ve Burcu Haboğlu Baba, Antalya’da ve bölgemizde Alanya’yı en iyi şekilde temsil edeceklerini belirttiler. ATSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen seçimlerde, Antalya GGK İcra Komitesi şöyle oluştu: Ahmet Ekelik, Osman Sert, Ertan Demirezen, Alper Tenşi, Ali Karayel, Esra Binbaşıoğlu, İbrahim Sargın, Melih Beken (Antalya), Serdar Uygun, Erhan Arıkan, Mehmet Şükrü Çimrin, Baran Demiral (Alanya), Tahir Yılmaz, Buğra Kara (Manavgat), Mustafa Dalgıç (Kumluca)

Antalya KGK İcra Komitesi ise şöyle oluştu: Serap Kocaoğlu, Serpil Peker, Özlem Eroğlu, Fatma Nuray Atsan, Fulya Sarman, Güldal Siğinç, Mine Bayram Bilgici, Füsun Çevik Karaman (Antalya), Burcu Haboğlu Baba, Anastasia Petrova Çetinkaya, Gamze Tutu, Özlem Öz Kural (Alanya), Nesibe Yıldız, Hacer Aydemir Aşuk (Manavgat), Huriye Uslu (Kumluca)

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 10:06