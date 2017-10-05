Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104334
ALTIN
146.244
DOLAR
3.5788
STERLİN
4.7044
EURO
4.1910
6 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
6 Ekim Günlük Burç Yorumu
6 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Ekim 2017 Alanya -...
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
banner468

'Ustalık belgesi değişecek'

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan (ALESO) yapılan açıklamada, halı ve kilim yıkama mesleğinin 308 sayılı kanun kapsamına alındığı bildirildi

'Ustalık belgesi değişecek'

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan (ALESO) yapılan açıklamada, halı ve kilim yıkama mesleğinin 308 sayılı kanun kapsamına alındığı bildirildi

05 Ekim 2017 Perşembe 21:37
'Ustalık belgesi değişecek'
banner404

ODADAN yapılan açıklamada, "14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik' kapsamında odalarca belgelendirilen Halı ve Kilim Yıkama İşletmeciliği mesleği, 29'uncu Mesleki Eğitim Kurulu'nun 29/1 No'lu kararı ile 3308 sayılı kanun kapsamındaki 'Tekstil Ürünleri ve Halı Temizleme Meslek Dalı' kapsamına alındı. Söz konusu kurul kararı kapsamında Halı ve Kilim Yıkama İşletmeciliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Ustalık (esnaflık) belgeleri 3308 sayılı kanunun 35'inci maddesi kapsamında değiştirilecek" dendi. 
ALESO YARIN AŞURE DAĞITACAK
Öte yandan ALESO tarafından yarın (cuma) aşure etkinliği gerçekleştirecek. ALESO Başkanı Nuri Demir, "Muharrem ayının 10'uncu gününün Aşure Günü olması nedeniyle esnafımız ile birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirme düşüncesiyle geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz Aşure Günü'nün ilk etkinliğini 6 Ekim Cuma (bugün) günü Alanya Nüfus Müdürlüğü karşısındaki Hacımemişler Camii önünde cuma namazına müteakip gerçekleştireceğiz. Bütün değerli esnafımızı bu güzel etkinliğimizde yanımızda görmekten mutluluk duyarız" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alanya Esnaf Ve Sanatkârlar OdasıAleso
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu'ndan Alanya'daki dedikodulara cevap
Bakan Çavuşoğlu'ndan Alanya'daki dedikodulara cevap
Dim Web PUSH
Dim Web PUSH
MHP Alanya parti binası önünde aşure dağıttı
MHP Alanya parti binası önünde aşure dağıttı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim