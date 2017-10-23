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Usta aşçılar hünerlerini  Alanya'da sergileyecek

Alanya Belediyesi 6. Uluslararası Yemek Yarışması 27 Ekim Cuma günü Kültür Merkezi’nde başlıyor

Usta aşçılar hünerlerini  Alanya'da sergileyecek

Alanya Belediyesi 6. Uluslararası Yemek Yarışması 27 Ekim Cuma günü Kültür Merkezi’nde başlıyor

23 Ekim 2017 Pazartesi 16:55
Usta aşçılar hünerlerini  Alanya'da sergileyecek
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi, bu yılki yarışmada mutfak mirasının korunması amacıyla yöresel yemek kategorilerinde fark yaratmaya hazırlanıyor. Alanya Belediyesi ile Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği’nin ortak organizasyonu olan 6. Alanya Belediyesi - Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması, 27-28-29 Ekim tarihleri arasında Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Uluslararası bu büyük organizasyon için tüm hazırlıklar tamamlandı. Sabah saat 09.00'da başlayıp 18.00’e dek sürecek yarışmaları izlemek isteyen vatandaşlar da organizasyona davet edildi.
ALANYA ÜRÜNLERİ KULLANILACAK
Yurtiçi ve yurtdışından pek çok yarışmacının ve ünlü jürilerin 3 gün boyunca Alanya’da olacağı yarışmanın, diğer yemek yarışmalarından önemli bir farkı bulunuyor.
Yarışlara, “Mutfak Mirası Alanya” konu başlığıyla ilk defa bu yıl yeni bir kategori eklendi. Profesyonel aşçılar, lise ve üniversite öğrencilerinin kategorisinde yarışan aşçıların katılabileceği "Mutfak Mirası Alanya" yarışmasında yapılacak yemekler, mezeler ve salatalarda Alanya Avokado’su kullanılması şartı getirildi.
2. GÜN YÖRESEL YEMEKLER YARIŞACAK
Organizasyonun ikinci gününde Alanya ve tüm yöresel lezzetler yarışacak. Mutfak Mirası Alanya Yöresel Yemekler Kategorisi ve Tüm Yörelerden Lezzetler Kategorisi olarak düzenlenen bu kategori, 28 Ekim Cumartesi saat 14.00’de başlayacak. Bu kategori, Mutfak Mirası Alanya çatısı altında yöresel yemeklerin tanıtılması ve korunmasını hedefliyor.
BAŞVURULAR ALANYA BELEDİYESİ'NE
Alanya yemekleri veya başka yöre yemekleri ile yarışacak ev hanımları, müracaatlarını Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne yapacaklar. Ayrıca yöresel yemek kategorileri için daha farklı lezzet reçetelerine ulaşabilmek amacıyla 25 Ekim Çarşamba günü Alanyum AVM'de bir tanıtım standı hazırlanacak. Yöresel lezzetler kategorisine başvurmak isteyen ev hanımlarının başvuruları burada sabah saat 10.00’dan akşam 22.00'ye kadar alınacak.
LEZZET VE SUNUM DEĞERLENDİRİLECEK
Pek çok usta şef, gurme, TV yemek programcısı ve yerel katılımcılardan oluşacak jüri üyeleri yemekleri tek tek sunum, lezzet ve görünüm açısından değerlendirecek. Üyeler, yemeklerin tadına bakıp hem lezzet hem de görsel sunumları için puanlama yapacak.

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Alanya6. Uluslararası Yemek YarışmasıAlanya Belediyesi27 Ekim CumaAltın Kepçe Turizm Ve Aşçılar Derneği
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