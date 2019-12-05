'Üreten biziz, yöneten de biz olacağız'

KADININ seçme ve seçilme hakkını kazandığı 5 Aralık 1934 tarihinin yıldönümünde Alanya dinamikleri Atatürk Anıtı'nda buluştu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Kent Konseyi tarafından organize edilen etkinlik, protokol konuşmalarıyla devam etti. Yapılan konuşmaların ardından seçen ve seçilen kadınlar kürsüde yerini alarak mesajlarını verdiler. Kadınlar temsili olarak konulan sandığa da temennilerini sundular.