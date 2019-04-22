Ürdünlü iş adamlarından Başkan Şahin'e ziyaret

ÜRDÜNLÜ heyete, ‘Alanya’ya yatırım yapın’ çağrısında bulunan Başkan Şahin, “Alanya’mız güvenli ve huzurlu bir şehir. Her milletten yüzlerce, binlerce vatandaş Alanya’mızda güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşıyor ve ticaret yapıyor” dedi.

Ürdün Mühendisler Odası Başkanı Malik F. Elamaireh, Başkan Vekili Ahmad K. Seyam, oda yöneticileri ve çok sayıda Ürdünlü iş adamı, 22 Nisan 2019 Pazartesi günü Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’na bir ziyaret gerçekleştirerek, Başkan Mehmet Şahin’le görüştü.

ŞAHİN’DEN ALANYA SUNUMU

Ürdünlü heyeti meclis salonunda ağırlayan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, yaptığı sunumla heyete Alanya’yı tanıttı. Konuşmasında Alanya’nın tarihi ve doğal güzelliklerinden de bahseden Başkan Şahin, turizm, tarım ve inşaat gibi sektörler konusunda da önemli bilgiler aktardı.

Başkan Şahin, ”Alanya’mızın üç tana ana lokomotif sektörü var. Bunlar, turizm, tarım ve inşaattır. Emlak sektörünü de son yıllardaki çıkışıyla bu sektörlere ekleyebiliriz” dedi.

Ürdünlü heyete Alanya’ya yatırım yapma çağrısında bulunan Başkan Şahin, Alanya’da güvenli şekilde ticaret yapılabildiğine dikkat çekti. Yabancı sermayeli çok sayıda şirketin ALTSO üyesi olduğuna dikkat çeken Başkan Şahin, vatandaşlık, çalışma izni, şirket kurma gibi konularda da Ürdünlü heyete ayrıntılı bilgi verdi.

ÜRDÜNLÜLERDEN ŞAHİN’E TEŞEKKÜR

Başkan Şahin’den sonra söz alan, Ürdün Mühendisler Odası Başkanı Malik F. Elamaireh ise ALTSO’da çok güzel ağırlandıklarını belirterek Başkan Şahin’e teşekkür etti.

Alanya’yı çok beğendiklerini aktaran Elamaireh, “Alanya güzel bir şehir. Doğası, tarihi, iklim şartları çok güzel. Alanya’nın ticari hayatı ve ekonomisi konusunda da ALTSO Başkanı Mehmet beyden bilgiler aldık. Kendisi bize burada nasıl şirket kurulur, hangi işlemler yapılır gibi konularda bizi bilgilendirdi. Tekrardan kendisine bizi nazik bir şekilde ağırlamasından ve verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Ziyaret sonunda, Başkan Şahin, Ürdünlü heyete muz ürünlerinden yapılmış hediye paketi ve Alanyaspor forması hediye etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 13:28