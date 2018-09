Ünlü yazardan 'Yeni Alanya' yazarına övgü 

YENİ Alanya Yazarı İsmail Haboğlu'nun 28 Eylül 2018 Cuma günü yayınlanan "Geleneksel Afyon Lisesi Mezunları toplantımızın ardından..." başlıklı yazısına, uzun yıllar Sabah, Vatan ve Hürriyet'te yazan, çok sayıda kitabı bulunan ünlü yazar, gazeteci, köşe yazarı, sinema eleştirmeni ve oyuncu Selahattin Duman'dan övgü geldi. Duman, Haboğlu'nun www.yenialanya.com'daki yazısına yaptığı yorumda şu ifadelere yer verdi:

'GÖNÜL TELLERİNİ TİTRETMEK

HER İNSANIN HARCI DEĞİL'

"Sevgili İsmail, Foça'da geçirdiğimiz rüya gibi saatlerin ardından senin gazete yazını okudum. Zaten havasından çıkamamıştım buluşmanın, senin duygulu kaleminle yeniden ortasına düştüm. Köklere bağlı ve sadık kalmanın altını öyle güzel çizmişsin ki okuttuğun her satır insanı iki kez düşündürüyor.

Bilgisayarın karşısına oturup klavyeye basa basa okuyanların gönül tellerini titretmek her insanın harcı değildir. Becermek için senin gibi usta bir yazar olmak lazım. Ne zaman bir yazını okusam, bir fotoğrafına baksam, bir mesajını görsem "İyi ki İsmail gibi bir arkadaşım var" diyorum. Sen hayatımdan hiç eksik olma emi kardeşim? Eline, diline, kalemine sağlık. İyi ki arkadaşımsın. İyi ki varsın."

O YAZININ LİNKİ

İşte İsmail Haboğlu'nun o yazısı: https://www.yenialanya.com/geleneksel-afyon-lisesi-mezunlari-toplantimizin-ardindan-makale,13161.html

