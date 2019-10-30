Üniversite yolunun adı değişti
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Kestel Yerleşkesi’ne ulaşımın sağlandığı Konya Çimento Caddesi isminin Üniversite Caddesi olarak değiştirilmesi talebi Alanya Belediyesi Komisyonu tarafından oybirliği ile kabul edildi.
Alanya 30.10.2019, 15:41
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Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
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