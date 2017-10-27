Uluslararası Alanya Belediyesi Altın Kepçe Yemek Yarışmaları başladı

YURT içi ve yurt dışından da yarışmacıların katıldığı yemek yarışmasında bu yıl ilk kez yöresel yemek kategorileri de yer aldı.
Bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Yemek Yarışması için tüm hazırlıklar tamamlandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ‘’3 gün sürecek olan yemek yarışmasında bu yıl “Mutfak Mirası Alanya” konu başlığıyla yeni bir kategori eklendi. Yarışlara, profesyonel aşçılar, lise ve üniversite kategorisinde yarışan aşçılar katılıyor. Mutfak Mirası Alanya yarışmasında yapılacak yemekler, mezeler ve salatalarda Alanya Avokado’su kullanılması şartı getirildi.’’ dedi.
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