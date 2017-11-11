Ulu Önder Atatürk'ü özlemle andık

10 KASIM Atatürk'ü Anma Günü programı, Hükümet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'ndaki törenle başladı. Kaymakam Harputlu ve Başkan Yücel'in Ata'nın anıtına çelenk sunmalarının ardından, Ata'nın 79 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te sirenlerin çalmaya başlamasıyla Alanya'da hayat durdu. AKM'de devam eden resmi anma töreninin dışında ALKÜ, Ata için 300 fidan dikerken, AHEP, Bahçeşehir, Doğa, Elele ve çok sayıda okulda özel anma etkinlikleri vardı. Atatürk Evi ziyaretçi akınına uğradı. Alanya Kent Konseyi'nin programında da Ata, mevlit, Kuran tilaveti ve dualarla anıldı. l 4-7'DE
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