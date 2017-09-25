Ülkücüler konser hazırlıklarını tamamladı

Haber: Alper KUTAY

27 EYLÜL Çarşamba günü Alanya Belediye Sarayı arkasında saat 19.30'da başlayacak konserde ülkücü camianın sevilen sanatçılarından Ahmet Şafak ve Atilla Yılmaz sahne alacak. Vatandaşın ücretsiz olarak izleyeceği, "Sevdamız Alanya, Ülkümüz Güçlü Türkiye" sloganıyla hazırlanan konser için çalışmalara devam eden Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu ve ekibi, ziyaretlerine devam ederek davetiye dağıtıyor. Gündoğdu ve Başkan Yardımcısı İhsan Kılıç, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ı makamında ziyaret edip konser öncesi istişarede bulundu. Tüm Alanya'yı bu dev konsere davet eden Gündoğdu, "Yüce Allah bu önemli organizasyondan alnımızın akıyla çıkmayı bize nasip etsin" dedi.