Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
112150
ALTIN
158.205
DOLAR
3.8190
STERLİN
5.1145
EURO
4.5444
Geç anne olanlar daha uzun yaşıyor!
Geç anne olanlar daha uzun...
28 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
28 Aralık 2017 Antalya -...
Türkiye MR çekiminde dünya birincisi!
Türkiye MR çekiminde dünya birincisi!
Dikkat! Telefona günde 2617 kez dokunuyoruz
Dikkat! Telefona günde 2617 kez...

Ülkücüler gençlere örnek oldu

Alanya Ülkü Ocakları, dün sabah sporu için Antalya İl Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu'nun da katılımları ile Devlet Bahçeli Yaşam Alanı'nda bir araya geldi

Ülkücüler gençlere örnek oldu

Alanya Ülkü Ocakları, dün sabah sporu için Antalya İl Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu'nun da katılımları ile Devlet Bahçeli Yaşam Alanı'nda bir araya geldi

27 Aralık 2017 Çarşamba 23:01
Ülkücüler gençlere örnek oldu
banner404

Haber: Alper KUTAY

ÖNCEKİ gün Alanya'ya gelen Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu'ya Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'un hediyelerini takdim ederek başarılarının devamını diledi. Olcay Kılavuz'un Gündoğdu'ya kalpak, bozkurt motifli ve üç hilalli plaket gönderdiği öğrenildi. İl Başkanı Küreşoğlu'nun katılımları ile dün sabah erken saatlerde Alanya Devlet Bahçeli Yaşam Alanı'na giden ülkücüler, sabah sporunu burada yaptılar. Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Gündoğdu, yaptığı açıklamada, "Güzel bir Alanya sabahında, Sayın Küreşoğlu’nun katılımlarıyla sabah sporumuzu gerçekleştirdik. Vatanperverliği üst düzeyde olan Alanya gençliğini, Ülkü Ocakları olarak ısrarla spora davet ediyoruz" dedi. Öte yandan Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu, Alanya Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlerin aziz ruhu için dua okudu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alanya Ülkü OcaklarıAntalya Il Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALSEV'in ilk durağı Yücel oldu
ALSEV'in ilk durağı Yücel oldu
Avni Aşçı seçim ofisi açıyor
Avni Aşçı seçim ofisi açıyor
Konaklı'daki arazinin 15 yıldır beklediği ortaya çıktı
Konaklı'daki arazinin 15 yıldır beklediği ortaya çıktı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim