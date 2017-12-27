Ülkücüler gençlere örnek oldu

Haber: Alper KUTAY

ÖNCEKİ gün Alanya'ya gelen Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu'ya Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'un hediyelerini takdim ederek başarılarının devamını diledi. Olcay Kılavuz'un Gündoğdu'ya kalpak, bozkurt motifli ve üç hilalli plaket gönderdiği öğrenildi. İl Başkanı Küreşoğlu'nun katılımları ile dün sabah erken saatlerde Alanya Devlet Bahçeli Yaşam Alanı'na giden ülkücüler, sabah sporunu burada yaptılar. Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Gündoğdu, yaptığı açıklamada, "Güzel bir Alanya sabahında, Sayın Küreşoğlu’nun katılımlarıyla sabah sporumuzu gerçekleştirdik. Vatanperverliği üst düzeyde olan Alanya gençliğini, Ülkü Ocakları olarak ısrarla spora davet ediyoruz" dedi. Öte yandan Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu, Alanya Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlerin aziz ruhu için dua okudu.