Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Alanya’da 

OLCAY Kılavuz’un yerine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak atanan Sinan Ateş, Alanya'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Ateş'in ilk durağı ise Alanya Belediyesi oldu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret eden Ateş'i, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetimi, MHP'li Belediye Meclis üyeleri ile Alanya Ülkü Ocakları üyesi gençler karşıladı. Ziyarette Başkan Yücel Ateş'e, Piri Reis'in Alanya haritası, Alanya Belediyesi yayınlarından kitaplar ve üstünde Alaaddin Keykubat biblosu hediye etti. Sinan Ateş de Yücel'e ocaklarda eğitim verilen kitaplardan bir de hat sanatından eser hediye etti. Alanya Belediyesi ziyaretinin ardından Ateş, ülkü ocaklarını da ziyaret etti. Ayrıca Ateş, Alanya Belediyesi anı defterini de imzaladı.