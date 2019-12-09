Ulaştıramadıklarımızdan mısınız?

ALANYA’NIN doğusunda nüfusu en kalabalık mahallesi olan Mahmutlar’da halk, otobüs seferlerinin arttırılmasını istiyor. Otobüs seferlerinin azlığı, kalabalık yolculuklar, kartlı sistemin olmayışı vatandaşın en temel sorunları arasında yer alıyor. Öte yandan otogar, hastane gibi kamu kurumlarına tek araçla ulaşılamıyor olması da önemli sorunların başında geliyor. Dim TV (dimtv.tv) bugün Mahmutlar Mahallesi’nde konuyu gündemine aldı. Hem sokağın nabzını tuttu, hem de mahalle muhtarı Ahmet Top’un vatandaşın ve dolmuş esnafının taleplerini birleştiren önerilerini ekranlara taşıdı.

Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV Ana Haber Bülteni’nde…