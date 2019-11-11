Ulaşım krizini Bakan Çavuşoğlu çözdü

ALPER KUTAY

SABAH saatlerinde tarifeli uçakla Gazipaşa Havalimanı’na iniş yapan Acun Ilıcalı, ALKÜ’deki programa katılarak hem öğrencilere hem katılımcılara seslendi. Ilıcalı daha sonra kapalı spor salonuna geçerek öğrencilerle sohbet etti, sorunlarını anlatmalarını istedi. Bakan Çavuşoğlu’nun salon dışındaki programlarından sonra yeniden salona dönmesi üzerine Ilıcalı, “Sayın Bakanım, siz yokken öğrencilerle sohbet ettik. En önemli sorunları ulaşım ve otobüs ücretlerinin fazla olması. Bu konuda bir çalışma istiyorlar” dedi. O sırada salona giren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e seslenen Ilıcalı, “Başkanım, bu sorunu çözmeniz bekleniyor” dedi. Öğrencilerin sık sık alkışladığı Ilıcalı’ya yanıt veren Başkan Yücel, “Ulaşım konusu Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesinde. Zammı da onlar yapıyor” deyince devreye bu kez Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu girdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i telefonla arayan Bakan Çavuşoğlu, telefonu o sırada kürsüde olan Acun Ilıcalı’ya verdi. Ilıcalı, sorunu Böcek’e anlattı ve krizin çözülmesi için söz aldı. Krizin aşılması için söz alınması üzerine öğrenciler Bakan Çavuşoğlu’na alkışlarla teşekkür etti.