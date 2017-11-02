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'Ukraynalı müşteriyi araçtan indirdiler'

Uzun yıllardır Alanya’da emlak sektöründe faaliyet gösteren Eiendom Emlak Sahibi Yılmaz, transfer yapmadığı halde Ukraynalı müşterilerinin araçtan indirilerek aracının bağlandığını iddia etti

'Ukraynalı müşteriyi araçtan indirdiler'

Uzun yıllardır Alanya’da emlak sektöründe faaliyet gösteren Eiendom Emlak Sahibi Yılmaz, transfer yapmadığı halde Ukraynalı müşterilerinin araçtan indirilerek aracının bağlandığını iddia etti

02 Kasım 2017 Perşembe 21:53
'Ukraynalı müşteriyi araçtan indirdiler'
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SİDE’DEN aldığı Ukraynalı müşterisini Alanya’ya getirmek üzere yola çıkan Alanya Eiendom Emlak Sahibi Hüseyin Yılmaz, konut satmak üzere kente getirdiği müşterilerinin yolda araçtan indirilip aracı bağlanınca neye uğradığını şaşırdığını söyledi. Yaşananlara anlam veremeyen ve yetkililere seslenen Yılmaz, “Ben transfer yapmıyorum. Şirket aracımla müşterimi bakacağı konuta götürüyorum" dedi. Yaşananları Yeni Alanya’ya anlatan Yılmaz, “Side’den Ukraynalı bir müşterim aradı ve Alanya'dan daire bakmak istediklerini söyledi. Kendilerini Side’den aldım. Avsallar Mahallesi’nde bir proje gösterdim ve yola çıktım. Yolda aralarında bir polis ve Alanya Şoförler Odası yönetiminden bir kişinin de bulunduğu heyet denetim yapıyordu. Arabayı durdurdular, ehliyet, ruhsat istediler ve müşterilerimi araçtan indirdiler. Yetkisiz turist taşıdığım gerekçesiyle ceza keserek aracımı bağlamak istediler. "Neden?" diye sorduğumda turist taşıyamayacağım söylendi. Ben de kendilerine turist taşımadığımı, transfer yapmadığımı, konut bakmak üzere müşterimi Alanya’ya götürdüğümü ve emlakçı olduğumu anlattım. Kendilerinden bir saat müsaade istedim, ‘Ehliyetimi, ruhsatımı, cebimdeki 3 bin Euro’mu bırakayım, müşteriye karşı hoş olmuyor. Geçenlerde Ukrayna Fuarı'na gittim. Müşteriyi kolay getiremiyoruz’ dedim. ‘Yok’ dediler. Müşteriyi indirdiler, kadın korktu, yanında çocuk vardı, ağladı. Başka bir araç istedim ofisten, ona da izin vermediler. ‘Bundan sonra turist getirdiğinde ya taksi kullanacak ya da D2 Belgesi alacaksınız’ dediler” diye konuştu. 
‘EMLAKÇILARA KİM SAHİP ÇIKACAK?’
'Alanya'da emlakçılara kim sahip çıkacak?’ diye soran Yılmaz, “Biz burada taksici esnafının ekmeğiyle oynansın demiyoruz ama sistem yanlış. Bize birilerinin sahip çıkmasını istiyoruz. Ben yılda 30-40 bin Euro fuar parası ödüyorum, Norveç, İsveç, Ukrayna başta olmak üzere pek çok ülkeye gidiyor, fuarlara katılıyorum. Ben transfer yapıyorsam haklılar ama, ben daire satmak için kendi aracımla müşterimi alıyorsam bu yapılan yanlış. 
YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ
Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya ile görüştüm. ‘Kardeşim ben getirdim, Ali Akkaya getirdi bu düzeni. Bana bu hakkı devlet verdi. Kullanıyorum.  Bundan sonra turist taşıyacaksanız bu belgeyi alacaksınız’ yanıtını aldım. Ne belgesi diye sorduğumda D2 Belgesi olduğunu söyledi. 
Ben Alanya Kaymakamına, belediye başkanına, siyasilere, yöneticilere sesleniyorum. Bu duruma bir çözüm bulsunlar. 
‘MÜŞTERİ EVİ ALMADAN DÖNDÜ’ 
Katıldığımız fuarlarda Alanya’nın ne kadar güzel bir kent olduğunu, Alanyalıların ne kadar dost canlısı olduğunu anlatıyoruz. Buraya müşteri getirmek zor ama müşteriyi burada ağırlamak daha zormuş, bunu gördük. Alanya'nın güzelliğini anlatarak getirdiğiniz müşterinin yolda karşılaştığı muamele hiç hoş olmadı. Polisle karşılaşıp araçtan indirildiler. Kaldırımda beklemek zorunda kaldılar ve 1 saat 20 dakika sonra gelen araçla Side’ye geri döndüler. Dolayısıyla Alanya’dan konut almaktan vazgeçtiler.   
‘GELEN MÜŞTERİ MAĞDUR OLMASIN’
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Üyesi Taylan Gündeşlioğlu ise, “Hüseyin arkadaşımız da bizim gibi çok eski emlakçılardan, emlak sektörüne çok büyük emek verenlerden. Fuarlara giderken maddi manevi, ailevi olarak yıpranıyorsunuz. Çoluğumuzu çocuğumuzu burada bırakıyoruz. Ben yıllardır bu fuarlara giderim. Hem ticaret odası adına, hem emlak piyasası için, hem de turizm için. Bizler için zor olan şey bunlar değil. Bizim için zor olan şeyler Alanya’ya gelen müşterinin mağdur olması. Yani kınanacak bir durum. Biz bu işte çektiklerimizi hiçbir zaman dert etmiyoruz. Çok ilginç bir konu. Transfer yapmıyorum diyor, bagaj yok. Yanındaki müşterinin elinde biletler yok. Bir D2 Belgesi çıkmış. Tamam saygı duyuyorum, D2 Belgesi alınabilir. Siz düşünün Ukrayna’dan geliyorsunuz, daha girer girmez böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz, ne düşünürsünüz? ‘Arkadaşım ben Ukraynalıyım, Alanyalı adamı böyle çevirip bu şekilde muamele yaptılarsa yarın beni evimin önünden alırlar. Beni sokakta çevirip paramı da cebimden alırlar’ diye düşünmez mi? Yani geniş düşünmek lazım. Tamam yapın, her şey güzel de, en azından deyin ki 'Kardeşim ben sana bir ceza yazıyorum, bir daha bunu yapma' ya da 'Sana 15 gün mühlet, belgeni al gel.' Müşteriyi orada mağdur etmenin, insanları çoluk çocuk orada bekletmenin ne anlamı var? Bu kesinlikle ve kesinlikle turizm anlayışına terstir” şeklinde konuştu. 

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Eiendom Emlak Sahibi YılmazUkraynalıAlanyaSahibi YılmazEiendom
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