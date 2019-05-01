Turuncu Bayraklar sahiplerini buldu

ÖDÜL Töreni Haydar Usta Ocakbaşı Restoranda gerçekleştirildi. Ödül töreninde Alanya’daki yarışmayı kazanarak bayrağı almaya hak kazanan denetim kriterlerini başarıyla yerine getiren işletmeler yer aldı. İşletmeciler ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve Alanya protokol üyelerinin ellerinden aldı.

HİJYENİK İŞLETMELER BELİRLENİYOR

Başvuru esasına dayanan “Turuncu Bayrak Hijyenik İşletme” için çok sayıda işletme Alanya Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü Teknik Personelleri tarafından denetime tabi tutuldu. Teknik incelemenin sonucunda tüm hijyenik kriterleri yüzde 100 tamamladığı tespit edilen ve bu hijyenik şartların sürekliliğini sağlayabilecek kanaati oluşturan işletmeler Turuncu Bayrak almaya hak kazandı. 2019 yılında yeni oluşturulan şarküteri kategorisinden 5 işletme Turuncu Bayraklı işletmelere dâhil oldu. Birçok kategoride değerlendirilen işletmeler artık şarküteri kategorisi altında da yeni başvuru almaya başlandı.

YÜCEL, İŞLETMECİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Şehrimizde hijyenin sembolü olan Turuncu Bayrak yarışmasının temel amacı, gerek ekipman ve alt yapı olarak gerekse gıda güvenliği konusunda bilinçli çalışma arkadaşları ile güvenilir gıda üreten işletmeleri ödüllendirmektir. Özellikle mutfaklarımızda çalışan arkadaşlarımızın gıda güvenliğini bilgilerini tazelemek amacıyla 2018 yılında Unilever Food Solutions ile imzalanan protokol ile ‘Güvenilir Eller Sertifikalı Gıda Güvenliği Eğitim Programı’ Alanya’da ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu vesile ile Turuncu Bayraklı işletmelerimiz de Gıda Güvenliği Eğitim Sertifikalarını alarak şehrimizin güvenilir mutfaklarına, dün olduğu gibi bugün de katkı sağladılar. Gıda güvenliği ve iyi hijyen uygulamaları doğrultusunda çalışan Turuncu Bayraklı işletmelerimize hassasiyetleri için teşekkür ediyorum” dedi.

GIDA GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADILAR

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş ise, “16 yıl önce başladığımız Turuncu Bayrak ödülleri, değerli işletmecilerimiz ve gıda güvenliği konusunda bilinçli çalışanlarımız ile her sene çıtasını biraz daha yükselterek bir prestij ödülü haline gelmiştir. Söz konusu hijyen olduğunda, bilgilerin taze tutulmasının gerekliliği ortadadır. Başkanımızın bahsettiği gibi ‘Güvenilir Eller Sertifikalı Gıda Güvenliği Eğitimleri’ ile Alanya’da bir eğitim atağı başlamış ve kısa sürede olumlu geri dönüşler alınmıştır. Turuncu Bayrak kriterlerinden birisi olan ‘Hijyen Eğitimlerini’ tamamlayarak yeni bir sezona başlayacak olan işletmelerimiz, inanıyorum ki mutfaklarından çıkan leziz ve güvenilir gıdalar ile bizlerin gülen yüzü olacaktır. Şehrimizin hijyen ve güvenilir gıda imajını destekleyerek büyüten ve iyi hijyen uygulamaları nedeniyle Turuncu Bayrak ile ödüllendirilen tüm işletmelerimize şükranlarımı sunarım” dedi.

RAVZA’DAN TURUNCU BAYRAK TEŞEKKÜRÜ

Alanya Belediyesi’nin bu sene 16’ncısını düzenlediği şehrin hijyen ve güvenilir gıda imajını destekleyen işletmelere verdiği Turuncu Bayraklı işletmeler arasında Ravza Restoran’da yerini aldı. Ravza Restoran işletme yetkilisi Baha Gökgül, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür etti.