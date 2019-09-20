TÜRSAB'dan Alanya'daki iddialara yanıt Tüm detaylar Ceren Şahin'le Dim TV Ana Haber'de

ALANYA GÜNDEMİNDE BUGÜN NELER VAR?

1. DOLANDIRICILARIN SAYISI 6’YA ÇIKTI

2. KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

3. MANAVGAT’TA MUTLU SON

4. ‘ÇİFTİ TÜRSAB OLARAK AĞIRLADIK’

5. ‘2-3 AYDIR MÜŞTERİ GETİRİYOR’

6. ‘CHP İKTİDAR PARTİSİ OLACAKTIR’

7. SİYASİ PARTİLER AŞURE İKRAMINDA BULUNDU

8. ‘GZP 13 ÜLKEYE BAĞLANDI’

9. DÜNYA İKLİM GREVİNDE!

10. KENT KONSEYİ’NDEN DESTEK

11. KILÇIKSIZ BALIK OLUR MU?

12. CUMA PAZARI’NDA SEZON BİTİYOR

13. ‘BİZ BİR BÜTÜNÜZ VE BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ’

HEPSİ VE DAHA FAZLASI CEREN ŞAHİN'LE DİM TV HAFTA SONU ANA HABER'DE

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DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.