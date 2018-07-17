TÜRSAB'tan cip safari açıklaması

ALANYA Münübüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, "Alanya'daki cip safari araçlarının D-2 Belgesi yok. Yasal olarak da alınamıyor. Bu araçlar değişmeli. TÜRSAB'ı göreve davet ediyorum" diyerek konuya dikkat çekmişti. Bacak'ın bu açıklamasının ardından Dim TV'ye (dimtv.tv) konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu Başdenetmeni Şevket Mutlu ise, "Ayrıca bizim seyahat acentalarımız dışında kaçak olarak cip safari yapanlar olduğunu biliyoruz. Elimizden geldiğinde denetimleri yapıyoruz. Ancak bu konuda yetkililer de gerekli önlemi almalı" diye konuştu. Safari turu yapan araçların D2 belgesi olması gerektiği konusuyla ilgili de açıklama yapan Mutlu, "D2 belgesi konusunda da cip safari faaliyeti için Alanya Asli Hukuk Mahkemesi'nde 2017 yılında verilen kararda, cip safarilerin bir taşımacılık faaliyeti olmadığı, bu sebeple de bu belgeye sahip olmalarının gerekmediği kararı verildi. Bu turlar valiliğin belirlediği ve onayladığı alanlarda yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.