TÜRSAB'ta iki liste yarışacak

SUAT ÇAVUŞOĞLU'NUN başkanlığında genel kurula gidecek olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu'nda (BYK) iki liste beklentisi var. Mevcut Başkan Suat Çavuşoğlu, daha önceki açıklamasında yeniden aday olmayacağını ilan etmişti, bugün ise veda konuşmasını yaptı. Çavuşoğlu’nun aday olmama kararının ardından kendisiyle birlikte hareket eden, yönetim kurulu içinde görev yapan Kerim Sarıkaya, TÜRSAB Alanya BYK Başkan Adayı olacağını ilan etti. Sarıkaya’nın adaylığı kesinleşirken ikinci liste beklentisi de sürüyor. TÜRSAB Alanya BYK’nın ilk başkanlarından Bilal Korkmaz’ın başkan adayı olacağı yönündeki söylentilerin yanı sıra, aynı gurupta Kasımoğlu Kerim Yılmaz’ın adaylığı da bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2018, 18:39