TÜRSAB kaçak avında

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu (YTK) ve Alanya İlçe Turizm Bürosu tur firmalarında denetim yaptı. Denetimler kapsamında 2 acente kaçak faaliyet gösterdiği gerekçesiyle kapatıldı. Kapatılan iki tur acentesinin uzun süredir kaçak olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Denetim ekibi biri 4 yıldır kaçak çalışan işletme olmak üzere iki işletmeyi kapattı ve faaliyetine son verdi. Ayrıca tur acentesi olarak faaliyet gösteren ancak tur satışı dışında çeşitli iş dallarında da aktif olan işletmelere de uyarı yapılarak tutanak tanzim edildi.

'KAÇAĞA GÖZ YUMMAYACAĞIZ'

TÜRSAB Alanya YTK Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz ise bizzat katıldığı denetimlerde çıkan manzarayı yorumladı. Yılmaz, “Yaklaşık 20 işletmede denetimler gerçekleştirdik. Öncelikle bizimle birlikte bu denetimlerde yer alan Alanya İlçe Turizm Bürosu personeline teşekkür etmek istiyorum. Denetlediğimiz işletmeler arasında evraksız ve kaçak olarak faaliyet gösterenleri kapattık. Kaçak faaliyete asla göz yummayacağız” dedi.

'HERKES KENDİ İŞİNİ YAPACAK'

Yılmaz, tur acentelerinin kendi faaliyetleri dışında çeşitli iş dallarında da çalışma yaptığını ifade ederek, “Biz restorancı, taksici tur satmasın diyoruz o zaman bizim acentelerimiz de kendi faaliyetlerini yapacak. Herkes kendi işini yapacak. Yaptığımız denetimlerde kendi faaliyeti dışında başka alanlarda çalışma yapanlara tutanak tuttuk ve uyarı verdik” İfadelerini kullandı.