TÜRKTOB'a Alanyalı delege

AKDENİZ Süs Bitkileri Üreticileri Derneği (ASBÜD) Başkanı olan Alanyalı Fikret Arık, Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği'nin (SÜS-BİR) 11. Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı Ahmet Dündar'ın listesin Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) delegesi olarak yer aldı. Dündar'ın kongrenin ardından SÜS-BİR başkanı olmasıyla Alanyalı fikret Arık da TÜRKTOB'un yönetimindeki Alanyalı isim oldu. Konuyla ilgili Yeni Alanya'ya konuşan Arık, Bizim üst birliğimiz SÜS-BİR genel kurulunda ASBÜD'den İsmail Kocaoğlu yönetim kuruluna, Teoman Akçalı denetleme kuruluna seçildi. Ben de SÜS-BİR'in bir üst birliği olan TÜRKTOB'a delege olarak seçildim. Biz SÜS-BİR seçimlerinde Ahmet Dündar başkanlığındaki grubu destekledik. Kongrede listemizi hiç delmeden seçimi kazandık" dedi.

'VİZYONUMUZ İTHALATI AZALTMAK'

Türkiye'deki süs bitkileri ithalatının azalmasını amaçladıklarını belirten Arık, "Bu alanda ithalat çok yüksek. Bizim özellikle Antalya bölgesindeki üretimi artırmak ve ihracat yapmak gibi bir vizyonumuz var. Asıl hedefimiz Akdeniz bölgesini süs bitkileri üretim merkezi haline getirip, yurtdışına satış yaparak döviz girdisine katkıda bulunmak. Türkiye'nin artık üretime geçmesi lazım. Bu konuda da yer ve pazarlama gibi hususlarda da devletin sektörümüzün önünü açmasını talep ediyoruz. Her zaman da bu taleplerimizi gerekli yerlere iletiyoruz. Ayrıca Katma Değer Vergisi (KDV) yükümüzün yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesini istiyoruz" diye konuştu.