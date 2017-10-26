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Türktaş öğrencilere ve velilere aşure ikram etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Alanya ilçe başkanlarından olan hayırsever Şevki Türktaş ve kardeşi Şefik Türktaş, babaları adına yaptırdıkları Mehmet Arif Türktaş Anadolu Lisesi'nde öğrencilere ve velilere aşure ikram ettiler

Türktaş öğrencilere ve velilere aşure ikram etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Alanya ilçe başkanlarından olan hayırsever Şevki Türktaş ve kardeşi Şefik Türktaş, babaları adına yaptırdıkları Mehmet Arif Türktaş Anadolu Lisesi'nde öğrencilere ve velilere aşure ikram ettiler

26 Ekim 2017 Perşembe 22:04
Türktaş öğrencilere ve velilere aşure ikram etti
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"İNANÇLARIMIZ gereği örf ve adetlerimizi elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyoruz" diyen Şevki Türktaş, sözlerine şöyle devam etti: "Bu okulu babamız adına 18 derslik olarak yaptırmıştık. Ancak ihtiyaç üzerine 24 dersliğe çıkardık. Ailemizin şimdiki hedefi ise ikinci okulu annemiz adına yaptırmak. Bir takım bürokratik engelleri aşmaya çalışıyoruz. Bunları aştığımız takdirde en kısa zamanda ikinci okulumuzu da yaparak Alanyamızın hizmetine sunmak istiyoruz" dedi. 

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Cumhuriyet Halk PartisiCHPAlanya Ilçeşevki Türktaşşefik Türktaş
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