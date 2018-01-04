Türktaş kardeşler Alanya'ya 2'inci okulu yaptırıyor

TÜRKTAŞ kardeşler daha önce Cikcilli Mahallesi’nde babaları merhum Mehmet Arif Türktaş adına 24 derslik anadolu lisesi yaptırmışlardı.
Şimdi ise yine aynı mahallede anneleri Nezihe Nezihe Türktaş adına 18 derslik Nezihe Türktaş İlk Okulu yaptırıyorlar. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda hizmete girecek okul hakkında bilgi veren Şevki Türktaş "Annemiz ve babamızın isteği üzerine bu okulları Alanya’mızın eğitimine sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İmkanlarımız el verdiği ölçüde bu ve benzeri katkılarımızı Alanya’mıza vermeye hazırız" dedi.
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