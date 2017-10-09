Türktaş geleneği sürdürdü

4 YILDIR Muharrem Ayı’nda vatandaşlara aşure ikram eden Türktaş “Muharrem ayı dinimizde önemli bir yere sahip. Ben ailemden böyle gördüm. Bu geleneği her zaman devam ettirdim. Ömrüm yettiği sürece devam edeceğim. Allah kabul etsin" dedi.