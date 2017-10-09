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Türktaş geleneği sürdürdü

Cumhuriyet Halk Partisi eski Alanya İlçe Başkanı Şevki Türktaş, ilçe başkanlığı döneminde başladığı aşure etkinliğini görevinden ayrılmasına rağmen sürdürüyor

Türktaş geleneği sürdürdü

Cumhuriyet Halk Partisi eski Alanya İlçe Başkanı Şevki Türktaş, ilçe başkanlığı döneminde başladığı aşure etkinliğini görevinden ayrılmasına rağmen sürdürüyor

09 Ekim 2017 Pazartesi 23:13
Türktaş geleneği sürdürdü
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4 YILDIR Muharrem Ayı’nda vatandaşlara aşure ikram eden Türktaş “Muharrem ayı dinimizde önemli bir yere sahip. Ben ailemden böyle gördüm. Bu geleneği her zaman devam ettirdim. Ömrüm yettiği sürece devam edeceğim. Allah kabul etsin" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk PartisiAlanya İlçe Başkanı Şevki Türktaş
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