Türkiye’nin 1'inci ve dünyanın en iyi 3’üncü oteli Alanya’da 

ESKİ adı Thomas CookNorthern Europe olan ve yeni ismiyle NordicLeisureTravel Group tarafından düzenlenen organizasyonda, dereceye giren Sunprime ve Sunwings otellerine ödülleri verildi ve şirketin yeni vizyonu ve geleceğine dönük planlamalar aktarıldı. Sunprime C-Lounge ve dereceye giren diğer otellere ödülleri NordicLeisureTravel Group CEO’su MagnusWikner tarafından verildi. En iyi Sunprime ödülleri, yaz sezonu boyunca Sunprime otellerinde konaklayan misafirlerle yapılan detaylı anketlerin sonucunda oluşan memnuniyet ve kalite puanlarına göre veriliyor. Aldıkları ödül ile ilgili bir açıklama yapan Sunprime C-Lounge işletmecileri Şükrü Cimrin ve Mehmet Şükrü Cimrin, “Bu yıl da dereceye girerek İspanya ve diğer ülkelerdeki çoğu Sunprime otelini misafir memnuniyeti ve kalite konusunda geride bırakarak Alanya ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Emeği geçen tüm ekibimize, kalitemizi oluşturmamızda büyük payı olan tedarikçilerimize ve en önemlisi de bizi bu ödüle layık gören misafirlerimize teşekkür ediyoruz” dediler.