Türkiye’de 1’inci dünyada 3’üncü olmuşlardı, ALTSO Başkanı Şahin teşekkür etti
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, en iyi Sunprime otelleri sıralamasında dünya genelinde 3. aynı zamanda Türkiye sıralamasında 1. seçilerek Alanya ve ülkemizi başarıyla temsil eden Alanya Sunprime C-Lounge Hotel’i unutmadı. Şahin, otel sahipleri Mehmet Şükrü Cimrin ve Şükrü Cimrin’e bir şükran plaketi verdi
TURİZMİN Alanya için lokomotif sektörlerin başında yer aldığına dikkat çeken ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, bu tür ödüllerin Alanya’nın uluslararası imajına çok önemli katkılar yaptığına vurgu yaptı. Başkan Şahin, “Alanya Sunprime C-Lounge Hotel hizmet kalitesi ile bu önemli ödüle layık görüldü. Alanya’mızda gerçekten çok güzel ve hizmet kalitesi yüksek tesisler var. Bu tür tesisleri ne kadar çok arttırırsak nitelikli müşteri oranı artar. Ayrıca bu gibi ödüller ne kadar artarsa şehrin marka değerine de o kadar olumlu katkılar olur. Bu düşüncelerden hareketle yönetim kurulumuz ile birlikte iki amcaoğlunun ortak sahibi olduğu bu tesisin başarısını göz önüne alarak bu plaketi takdim etmek istedik. Şükrü bey geçmişten bu yana Alanya’mız adına aldığı görevleri başarı ile yerine getirmiş odamız meclis üyesi bir arkadaşımız. Ben iki amcaoğlu olan ortaklara bundan sonra da başarılar dilerim” dedi. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’den sonra söz alan Alanya Sunprime C-Lounge Hotel ortağı Şükrü Cimrin de bu plaketin kendilerini onurlandırdığını belirterek, “Sayın Başkanımız Mehmet Şahin’e bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederim. Verdikleri plaket bizleri onurlandırdı” diye konuştu.
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