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'Türkiye-Rusya Çalıştayı' ikinci gününde

Türkiye ve Rusya'nın Geçmişi, Bugünü ve Geleceği, Turizm ve Ticarette İkili İlişkilerin Sürekliliği konulu çalıştayın ikinci günü programları Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi

'Türkiye-Rusya Çalıştayı' ikinci gününde

Türkiye ve Rusya'nın Geçmişi, Bugünü ve Geleceği, Turizm ve Ticarette İkili İlişkilerin Sürekliliği konulu çalıştayın ikinci günü programları Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi

02 Kasım 2017 Perşembe 22:06
'Türkiye-Rusya Çalıştayı' ikinci gününde
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PROGRAMIN ikinci gününde Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve ALTSO adına açıklamalarda bulunan Ali Orkan, iki ülke arasındaki turizm potansiyelini yansıtan rakamları açıkladı. Yerli ve yabancı akademisyenlerin katılımıyla yapılan toplantıda Orkan, şu bilgileri verdi: "Alanya’da 540 turistik tesis var. Bu tesislerde toplam 160 bin yatak kapasitesi mevcut. Bu yatak kapasitesinin yüzde 40’ı 4 ve 5 yıldızlı tesislerde yer alıyor. 15 turistik tesisin de yatırımı devam etmektedir. 2013 yılında ülkemize 4 milyonu Rus olmak üzere 35 milyon turist geldi. 2014 yılında 4 buçuk milyonu Rus olmak üzere toplam 37 milyon turisti ülkemizde ağırladık. Diplomatik gerilimlerden dolayı 2015’de 3 milyon 800 bine gerileyen Rus turist sayısı 2016’da ise 900 binde kaldı. 2017’de ise iki ülke arasında diyalogların gelişmesi sonucunda ilk 9 aylık periyotta ülke genelinde 26 milyonu aşan turist sayısı ve 3 buçuk milyonu aşan Rus misafir sayısıyla turist sayılarında yeniden yükselişi yakaladık. Son 3 yılın Rus misafir sayılarını Antalya özelinde değerlendirdiğimizde ise 2015’de 2 milyon 900 bin, 2016’da 492 bin, 2017’nin ilk 9 ayında 3 milyon 300 bin Rus turistin giriş yaptığını görüyoruz. Bu da olumlu seyreden diyalogların ne kadar etkili olduğunun bir göstergesi."

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRusyaGeçmişiBugünü
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