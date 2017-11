'Türkiye-Rusya Çalıştayı' başladı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Alanya'da yerleşik yaşayan Rus dernek üyelerinin Rusya'dan gelen akademisyenlerle düzenlediği "Türkiye ve Rusya'nın Geçmişi, Bugünü ve Geleceği, Turizm ve Ticarette İkili İlişkilerin Sürekliliği" adlı çalıştay, ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans Salonu'nda başladı. 3 gün sürecek programın açılışına Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Rektör Pınarbaşı, bu organizasyonun iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir rol oynayacağına inandığını söyledi.

'İKİ ÜLKE TEMELLERİNİ SAĞLAMLAŞTIRACAĞIZ'

Rektör Pınarbaşı, "Konferansımıza katılan herkese teşekkür ederim. Rusya'dan akademisyenlerin katılarak iki ülke ilişkilerini ele aldığı konferansı Alanya'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İki ülke arasındaki turizm, ekonomi ve kültür konularında işbirliği alanlarını konuşacağız. İki komşu ülke olan Türkiye ve Rusya tarih boyunca yakın ilişkiler kurmuştur. Çok güzel giden ilişkilerimiz daha sonra ülkemizdeki 15 Temmuz hain darbe girişimini başlatan subayların Rus uçağını düşürmesi sonucu dibe vurdu. Bu krizin geçici olduğu belliydi. Çünkü bizler tarih boyunca birbirine bağlı milletleriz. Bu süreç Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alanya’mızın gururu Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle son buldu. Hızla normalleşen ilişkiler neticesinde bu yaz çokça Rus turisti ilçemizde misafir ettik. Biz de ALKÜ olarak, bu ilişkileri daha da geliştirmek ve sürekli hale getirmek için böyle bir çalıştayla katkı sağlamak istedik. 3 gün boyunca Petrozavodsk Devlet Üniversitesi, ANKA Enstitüsü, Rus Devlet Adalet Üniversitesi, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı Kamu Hizmetleri Üniversitesi, St. Petersburg Üniversitesi, Rusya Başkanlığı Halk Ekonomisi Rus Akademisi Kuzey-Batı Enstitüsü gibi üniversitelerden ayrıca, üniversitemizden ve ülkemizin çeşitli üniversitelerinden de katılımcılar ağırlayacağız. Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da kapanışta bizim yanımızda olacak. İnşallah bu organizasyonları önce kalıcı ardından da büyüterek süreklilik sağlamak istiyoruz" dedi.

'BİZ BİRLİKTE BÜTÜNÜ OLUŞTURUYORUZ'

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de, "Yurt dışından ve yurt içinden gelen çok sayıda akademisyen hocamızı Alanya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Alanya geçmişte olduğu gibi bugün de pek çok medeniyete ev sahipliği yapmakta olan ender şehirlerden birisidir. Kendilerini içimizden biri olarak gördüğümüz ve Yeni Alanyalılar olarak nitelendirdiğimiz misafirler adeta bizler kadar Alanyalıdır. Alanya sadece kökleri Alanya'da olanların değil, yurt dışından gelip de burayı benimseyenlerin de evi olmuştur. 35 bin yabancı uyruklunun ev aldığı, yaşadığı bir şehir olan Alanya adeta bir kültür başkenti olmuştur. Bu rakamlar içerisinde Rus uyruklu yabancıların sayısı 5 bin 782'dir. Sadece 2016'da bin 673 yabancı uyruklu ikametgah almıştır. Bir önceki yıl ise bu rakam 2 bin 367 olduğunu söylersek ilgiyi rakamlarla ortaya koymuş oluruz. Bununla birlikte odamıza kayıtlı 170'i Rus uyruklu 420 yabancı ortaklı şirket var. Onlara hiç bir bürokratik engelle karşılaşmadan işlerini halletme noktasında yardımcı oluyoruz. Bugün Ruslar Alanya halkının bir parçası, ayrılmaz bir yarısı olmuştur. Ben ülkemizi yaşama alanı olarak seçen, kültürleriyle kültürümüze renk katan Yeni Alanyalılara şükranlarımı sunuyorum. Bugün her yönüyle bir Alanya fotoğrafı çekilecek olsa sizlerin katkısıyla bambaşka bir çalışma ortaya çıkacaktır. Yüzlerce yıldır ortak değerlere sahip iki ülkenin çeşitli sorunlardan daha güçlü çıktığını görüyoruz. Çünkü 600 yılı aşkın ortak tarihten alınacak çok sayıda ders vardır. İki ülke idarecileri arasında ne yaşanırsa yaşansın halklar arasında küslüğe neden olamaz, olmamalı da. Bugün de burada ülkeler arasında işbirliğine daha fazla nasıl katkı yapabiliriz onu konuşacağız. Çok kıymetli bilim adamlarından alınacak önemli dersler olduğuna inanıyorum. İlmin ışığında koyacağınız fikirlerin geleceği de aydınlatmasını umuyorum. Bizler turizm, tarım ve inşaat anlamında alınabilecek önlem ve gerekliliklerin her zaman destekçisiyiz" diye konuştu.

'ORTAK KÜLTÜR İÇİN ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON'

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel de, "Türkiye ile Rusya geçmişten bugüne çok önemli ortak kültürlere sahip. İki ülkenin geçmişte olduğu gibi bugün de ortak değerler içerisinde yaşaması çok önemli. Alanya’mız Türkiye'mizin yurtdışına açılan bir penceresidir. Onun için bu toplantının Alanya'da gerçekleşmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'TÜRK VE RUSLARI BİR ARADA GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ'

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ise, "ALTSO Başkanımız Mehmet Şahin'in de söylediği gibi ortak bir değere sahip iki ülke olarak bu ilişkilerin devamını önemsiyoruz. Özellikle Alanya’mızda Rus vatandaşları aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu konferansın da bu anlamda büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Umarız ki faydalı bir etkinlik olur" ifadelerini kullandı.

'İKİ ÜLKE DOSTLUĞUNU BOZAMAZLAR'

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Rusya'dan gelen çok saygı değer bilim insanlarını Alanya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye-Rusya ilişkilerinin zaman zaman sıkıntılar yaşadığını arkadaşlarımız belirtti. Kızılderelilere ait olduğu söylenen bir söz var. 'Fırtına esnasında ağaçların yapraklarına bakarsanız sanırsınız ki her şey yerle bir olacak ve taş üstünde taş kalmayacak. Ama ağaçların köklerine bakarsanız hiç bir şey olmadığını görürsünüz.' İşte Rusya ve Türkiye tarihi çınar ağaçları gibi kökleri çok eskiye dayanan iki köklü ülke. Dolayısıyla geçici olduğu belli olan bu tür müdahaleler bizlerin arasını bozamayacaktır. Bu tür şeylerin iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulması yönünde hiç bir fayda sağlamayacağının görülmesini istiyorum. Bu ilişkilerin giderek güçleneceğine inanıyorum. Bu organizasyonu yapanlardan bir istirhamım olacak, inşallah bundan sonraki organizasyonları bugün olduğu gibi değil de, konuklarımızın Alanya'nın güzelliklerini görebileceği bir şekilde hazırlarlar" diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından akademik çalışmalara geçildi. Rusya'dan gelen akademisyenler alanlarındaki çalışmalarından ve ilerleyen süreçte ortaklaşa yapılabilecek uygulamalardan bahsettiler.