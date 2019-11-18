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Türkiye'nin ilk İngilizce alt yazılı oyunu Alanya'da sahnelendi!

Alanya’da yaşayan yerleşik yabancıların ve turistlerin sanat etkinliklerine daha çok katılması amacıyla Türkiye’de ilk olma özeliğini taşıyan ve Alanya Belediye Tiyatrosu tarafından hayata geçirilen İngilizce alt yazılı oyun sahnelendi

Alanya 18.11.2019, 16:26 18.11.2019, 16:30
Türkiye'nin ilk İngilizce alt yazılı oyunu Alanya'da sahnelendi!
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Türkiye'nin ilk İngilizce alt yazılı oyunu Alanya'da sahnelendi!
Türkiye'nin ilk İngilizce alt yazılı oyunu Alanya'da sahnelendi!

ALANYA Belediye Tiyatrosu (ABT) tarafından yaşayan yerleşik yabancıların ve turistlerin sanat etkinliklerine daha çok katılması amacıyla İngilizce alt yazılı olarak oyun sahnelemek için proje başlatıldı. Proje, son olarak perdeye koydukları Fransız oyun yazarı Moliere'in yazdığı 3 perdelik komedi oyunu Scapin'in Dolapları’nda uygulandı. Sahnede oluşturulan 2 özel alana projeksiyon cihazlarıyla İngilizce çevirisi konuldu. Sahnedeki diyalog sırasına göre yayınlanan alt yazıları takip eden yabancılar oyunu keyifle izledi. Hayranlıkla izleyen yabancılar oyun sonu ayakta alkışladı. 
‘YABANCILAR İÇİN BÖYLE BİR UYGULAMA GÖRMEDİM’ 
Tiyatro oyununu izlemeye gelen Polonya uyruklu yerleşik yabancı Anna Maria Bielecka, yapılan alt yazı uygulamasının çok önemli olduğu belirterek, “Alanya Belediye Tiyatrosu’nun oyununu izleyeceğiz ve bizim için çok önemli. Türkçe bilmeyen yerleşik yabancılar anlayabilecek. Oyun İngilizce alt yazılı olacak, bu yüzden de çok heyecanlıyız. Kendi ülkemde de tiyatroya gittiğimde kendi dilimde oyunu izledim ancak yabancılar için böyle bir uygulama görmedim” dedi. 
‘ARTIK BU OYUNLARI DİL BİLEMEYEN YABANCILAR DA İZLEYEBİLECEK’ 
İlçede 5 yıldır yerleşik olarak yaşayan Rus uyruklu Luiza Gititashvili ise ilk defa Alanya Belediyesi tarafından İngilizce çeviri olan tiyatro oyunu izleyeceğini aktardı. Çok memnun olduklarını ifade eden Gititashvili, “İlk kez Türkiye'de böyle bir uygulama gördük. Burada ben yalnız yaşamıyorum. Annem ve kız kardeşim de var. Onlar benim gibi Türkçe bilmiyor ve anlamıyorlar. Artık bu oyunları dil bilemeyen yabancılar da izleyebilecek ve anlayabilecek” diye konuştu. Uygulama hakkında bilgi veren Alanya Belediye Tiyatrosu Müdürü Hüseyin Çinal ise şunları söyledi:  “10 yıllık genç bir tiyatroyuz ama şu an çok güzel bir seyirci kitlesine ulaştık. Devlet tiyatrosu tadında iyi oyuncularla, izleyicilerle iyi bir iletişim yakaladık. Sadece yerli değil yerleşik yabancılar da ilçemizde yaşıyor. Yazın çok hareketli kentte kışın özellikle yerleşik yabancılar değişik aktivitelere gelmek istiyorlar. Sanatla çok daha ilgililer. Biz de daha önce böyle bir şey yapılmadığını gördük. Oyunun anlaşılması tamamen dile bağlı olduğu için zor. Biz de yerleşik yabacılar için neler yapabiliriz diye düşündük. Moliere'in Scapin'in Dolapları adlı oyununu sahnelerken de İngilizce alt yazıyla bu işe soyunmak istedik ve çok da güzel oldu. Prömiyerine 40'a yakın yabancı geldi. Her oyunu da en 30'a yakın Türkçe bilmeyen yabancı seyretmeye geldi. Umarım yerleşik yabancılar için tüm oyunlarımızı alt yazılı vermeye çalışacağız.”

#ingilizce alt yazılı oyun #alanya son habeler #Alanya Haber #Alanya
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