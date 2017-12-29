Türkiye'nin deprem haritası açıklandı: Alanya deprem bölgesinde

HÜRRİYET'TEN Gizem Karakış'ın haberine göre, yeni haritayla derece uygulaması kalktı. Derecenin yerini, uzun yıllardır ABD ve Avrupa’da uygulanan ivme yöntemi aldı. Mühendisler bu haritaya göre deprem yükünü hesaplayarak inşaat yapacaklar.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Akkar, yenilikleri şöyle anlattı:

“Bir önceki haritada temel işlemler aynı deprem tehlikesini bölgelere bölüyordu. Yeni çalışma fay hatlarından sismik kaynaklara yaklaştıkça deprem tehlikesinin arttığını, uzaklaştıkça azaldığının kabulüdür. Şu anki harita kontür haritası olarak veriliyor.”

ALANYA RİSK ALTINDA MI?

Deprem haritasına göre, Alanyanın batısı 3.derece, Doğusu 4. derece deprem bölgesinde ancak Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan 'Antalya ve Kaş bölgesi riskli bölge olarak görünüyor buna katılmıyorum' dedi.

Van, Erzurum, Elazığ ve Tunceli’nin 2.dereceden 1.dereceye alınmalı. Kocaeli yarımadası 1. derece ve özellikle İstanbul’un Anadolu yakası 1. dereceye girmez. İstanbul Avrupa yakası da 2. dereceden 1. dereceye girmiş. İzmir’in Çeşme yarım adası 1. derece gösterilmiş, oysa burası da 1. derece değil. Bodrum riskli alandı ama Bodrum’un bazı kısımları yerleşim için uygundur” dedi.

ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversitesi, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü ve AFAD yetkililerinin çalışmalarıyla hazırlanan haritanın pazartesi günü Bakanlar Kurulu’na sunulması bekleniyor.