Türkdoğan’dan açılışa davet

EMNİYET Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Alanya Şube Başkanı olan Burak Aydoğan’ın bugün açılacak olan EMŞAV Alanya Şubesi’nin açılış töreni için davetiyesini alan Türkdoğan, “Bu önemli ve kutsal görevde kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

