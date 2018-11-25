Türkdoğan çiftine Bahçeli'den isim jesti

12 KASIM 2017 tarihinde Besna Türkdoğan’la dünya evine giren ve önümüzdeki Aralık ayı ortalarında bir erkek evlat bekleyen MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, bir dizi program için hafta sonu Antalya’ya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den evladının isim babası olmasını rica etti. Çok sevdiği Türkdoğan’ın bu ricasını kırmayan Bahçeli, “Senin soyadın Türkdoğan. Evladımızın ismi de Türkalp olsun” diyerek bir kağıda ‘Türkalp Türkdoğan’ yazıp imzaladı ve anne adayı Besna Türkdoğan’a verdi. Türkdoğan çifti ise bu anı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.