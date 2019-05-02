Türkdoğan: ‘3 Mayıs yas değil şahlanış günüdür’

TÜRKDOĞAN, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bir asrı aşan fikir serüveni bulunan Türk milliyetçiliğinin, neden olduğu gelişmeler bakımından hayati bir yeri bulunan 3 Mayıs 1944 ruhunun 74. yıldönümünü gururla yâd ediyoruz. 3 Mayıs 1944, merhum Hüseyin Nihal Atsız’ın haklı olduğu bir hukuksal süreci milliyetçi bakış açısıyla sahiplenen vatanseverlerin, Ankara Ulus Meydanı’nda toplanarak, Türk milletinin tarihi ve kültürel gerçekleriyle çelişen tezlere demokratik itiraz hakkını kullanarak tarih yazdığı gündür. 3 Mayıs, Türk milleti için kara bir leke olan ‘Türkçülük-Turancılık’ davalarına karşı hapse mahkum edilen Türkçülerin mahkumiyetini ve dava mahiyetini eleştirmek için Türk milletinin sokaklara döküldüğü gündür.

‘MİLLİYETÇİLERE İŞKENCE YAPILDI’

Türk gençliğinin milli muhalefeti neticesinde 165 kişi tutuklanmış, birçoğu işkence ve eziyetlere maruz kalmıştır. Yarım metrekarelik tabutluklarda Türk milliyetçilerine yapılan işkenceler ve eziyetler, onların Türk vatanına bağlılıklarını ve sevdalarını asla azaltmamış, aksine kamçılamış daha da derinleştirmiştir. Aralarında bilim adamı, aydın, siyasetçi, asker ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3 Mayıs 1944 tarihiyle birlikte başlayan yargılama süreci ve sonrasında ‘tabutluk’ denilen ölüm hücrelerine atılan Türk milliyetçilerinin acı, keder ve çileyle dolu kutlu mücadelesi, artık Türk milliyetçiliğini bir fikir ve duygu olmaktan çıkarıp destansı bir ‘hareket’ haline getirmiştir.

‘YAS GÜNÜ DEĞİL ŞAHLANIŞ GÜNÜDÜR’

Bu anlamlı gün, Türk milletine mensubiyetin onur ve şuuruna sahip, manevi ve kültürel değerleri özümsemiş Türk milliyetçileri tarafından ‘Milliyetçiler Günü’ olarak kutlanmaktadır. 3 Mayıs Milliyetçiler Günü bir bayram veya yas günü değil, Türklüğün şahlanış günüdür. Böylelikle, milliyetçilik, düne anlam katan, bugüne kıymet yükleyen ve yarına şuur veren özelliğiyle kültür ve siyasal alana yansımıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük Türk milletinin ‘3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nü kutluyor, başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve Hüseyin Nihal Atsız olmak üzere 3 Mayıs 1944’ün milliyetçi kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Cenab-ı Allah Türk milletini korusun ve yüceltsin. Ne mutlu Türküm diyene!”