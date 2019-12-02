Türk Ocaklarından hafta sonu mesaisi 

‘TEACHİNG Mobility Agreement’ kapsamında eğitim vermek için gittiği Romanya’dan döner dönmez katıldığı bölge toplantısı sonrası konuşan Çelik, “Ayağımızın tozuyla döndüğümüz yurdumuza ülkümüz ve ülkemiz için bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz ve genel merkez yöneticilerinin katılımıyla Nazilli Türk Ocağının ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Ocakları Ege Bölgesi İstişare Toplantısı’nda Alanya Türk Ocağını temsil etme şerefine nail oldum. Alanya Türk Ocağı’nın yapmış olduğu faaliyetleri hem sözlü hem de rapor halinde genel merkez yöneticilerimize sundum. Ülkemizin içerisinden geçmiş olduğu sürece dair fikirlerimi beyan ederken genel merkez ve katılımcı şube yöneticileri ile geleceğe dair yapılabilecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bizim için faydalı bir istişare toplantısı oldu, Türk milleti için de faydalı olması en büyük temennimiz. Biz hep birlikte Türk milletiyiz” şeklinde konuştu.

‘KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİNDE BULUNMALIYIZ’

Öte yandan Türk Ocakları Alanya Gençlik Kolları’nın hayata geçirdiği Eğitim Akademisi Programı’nın bu haftaki konuğu “Hakas Türkleri ve Şamanizm” konulu sunumuyla Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Uysal oldu. Sunumuna Hakas Türklerinin yaşadığı bölge hakkında bilgi vererek başlayan Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Uysal, o bölgedeki tecrübelerini gençlerle paylaştı. Uysal, “Rusya’da Yenisey Irmağı’nın yukarı kesimindeki Abakan Bölgesi’ni mesken tutmuşlardır. Sayıları bu kadar az olmasına rağmen, Hakas Türklerinin en büyük başarısı milli kimliklerini büyük ölçüde korumuş olmalarıdır. Başta Türkiye olmak üzere, tüm Turan Coğrafyasının Hakasya ve Hakas Türkleri üzerinde kültürel işbirliğinde bulunmalıdır” şeklinde konuştu. Program sonunda Türk Ocağı Alanya Gençlik Kolları Başkanı Mali Müşavir Alper Göksu tarafından Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Uysal’a “Türk Yurdu Dergisi” hediye edildi.