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Turizme dev hizmet

Gazetemiz Yeni Alanya’nın haftalık olarak yayınladığı İngilizce, Rusça ve Almanca yayınları, ücretsiz olarak okurlarıyla buluşuyor

Alanya 17.08.2019, 00:26 17.08.2019, 00:33 Enes Subaşı
Turizme dev hizmet
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DÜNYA şehri Alanya medyasının 51 yaşındaki amiral gemisi Yeni Alanya, yerleşik yabancılar ve turistleri her hafta üç dilde Alanya gündeminden haberdar ediyor. Yeni Alanya'nın Rusça, Almanca ve İngilizce ekleri her çarşamba ücretsiz olarak 20 ayrı notada okuruyla buluşuyor. Dim Medya A.Ş. aynı zamanda Rusça, İngilizce ve Almanca haber siteleriyle de turizme hizmet veriyor.

#Gazetemiz #YENİ Alanya #turizm #ingilizce #rusça #almanca
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