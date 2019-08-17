Turizme dev hizmet

DÜNYA şehri Alanya medyasının 51 yaşındaki amiral gemisi Yeni Alanya, yerleşik yabancılar ve turistleri her hafta üç dilde Alanya gündeminden haberdar ediyor. Yeni Alanya'nın Rusça, Almanca ve İngilizce ekleri her çarşamba ücretsiz olarak 20 ayrı notada okuruyla buluşuyor. Dim Medya A.Ş. aynı zamanda Rusça, İngilizce ve Almanca haber siteleriyle de turizme hizmet veriyor.