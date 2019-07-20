Turizmcinin gözü bayram tatilinde! Tüm detaylar Ceren Şahin'le Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu..‘Şezlonglar Alanya'da neden denize kadar iniyor?’, Yeşil alan neredeyse kalmadı, ‘Sinyalizasyonda bekleme süresi çok fazla’ Hepsi ve daha fazlası Dm Tv Hafta Sonu Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı Ceren Şahin'le Ana Haber Bülteni, her hafta sonu saat 18:00'da Dim TV'de. Sakın kaçırmayın!