Türel'le Alanya'yı konuştular

Haber. Alper KUTAY
ZİYARETE AKP’nin 12 meclis üyesi, AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu ve Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney katıldı. Başkan Türel’in makamında gerçekleşen ziyarette, meclis üyeleri, bugüne kadar yapılan yatırımlar için Türel’e teşekkür etti. AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu ve meclis üyeleri, devam eden yatırımlar, ve 2018 yılı içinde yapılacak projeler konusunda Başkan Türel’e görüşlerini iletti ve taleplerini dile getirdiler. Bir saat süren görüşmenin ardından Başkan Türel, Alanya İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu ve meclis üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ise, yaptığı değerlendirmede, “İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu ve meclis üyelerini Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel’le bir araya getirdik. Bugüne kadar yapılan yatırımlar, devam edenler ve bundan sonra yapılacak olan yatırımlar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Oldukça verimli bir toplantı oldu. İlçe Başkanı Berberoğlu ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.
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