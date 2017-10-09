 Türel: Göllenmenin sebebi enerjinin kesilmesi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı bugün yapıldı. Toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel 'in yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katıldı. Pazar akşamı Alanya'yı etkisi altına alan sağanak yağış sırasında Telekom Kavşağı'ndaki altgeçitte yaşanan su baskını hakkında bilgi veren Türel, "Altgeçitte meydana gelen göllenme, enerji kesintisi nedeniyle suları tahliye eden motopompun çalışmamasından kaynaklandı" dedi.

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