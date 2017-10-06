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Türel'den kırsala spor yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki okullara spor malzemesi yardımı yapmayı sürdürüyor

Türel'den kırsala spor yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki okullara spor malzemesi yardımı yapmayı sürdürüyor

06 Ekim 2017 Cuma 22:27
Türel'den kırsala spor yardımı
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, Alanya’daki okullara spor malzemesi yardımında bulundu. Özellikle kırsal mahallelerde bulunan okulların spor araç gereçleri yönünden desteklenmesi ve çocuklara spor bilincini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen yardımlar, Antalya’nın 19 ilçesinde belirlenen program dahilinde sürdürülecek. Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alanya’nın kırsalındaki Karamanlar, Dereköy, Kızılcaşehir, Beyreli Mahallesi'ndeki okullar ile Alanya merkezinde bulunan Fatma Özmüftüoğlu Lisesi öğrencilerine spor malzemelerini teslim etti. Tişört, şapka, çanta, futbol, basketbol ve voleybol toplarının yanı sıra satranç takımlarından oluşan setleri alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Okul yöneticileri de Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Menderes Türel’e teşekkür etti. Büyükşehir Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Alanya’da her yıl özellikle kırsal alanlarda eğitim ve öğretim veren okulların spor malzemeleri bakımından desteklenmesi konusunda çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen malzemeler okullarda spor bilincini artırmada önemli bir rol oynuyor. Eğitime desteğimiz sürecek” dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiKırsal BölgelerSpor Malzemesi
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