Türel'den İnce gönderme

İNŞAATI devam eden binayla ilgili incelemelerde bulunan Türel, binanın 2 ayda bitirilmesi hedefinin geç olduğunu ve sürenin kısaltılması için gerekli desteğin verilmesi emrini verdi. Türel’e burada Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı da eşlik etti. İncelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan Türel şunları söyledi:

'HASTA YAKINLARI PARKLARDA YATMAYACAK'

"Hasta yakınlarımız hastane bahçelerinde, parklarda hastalarını beklemeyecekler. Burada en güzel şekilde ağırlanacaklar. Hastaları iyileştiğinde de inşallah buradan mutlu ayrılacaktır.

'DÜNYAYA ÖRNEK OLUYORUZ'

Eskiden yurtdışında gezip gördüğümüz tesisleri şimdi biz Alanya'da gerçekleştiriyoruz ve onlardan sonra yapıldığı için son teknolojiyle diğer bölgeler tarafından da örnek alınıyor. Bunlar şükürler olsun gerçekleşiyor. Antalya'daki tesiste 40 bin konuta yetecek bir enerji üretilirken, çok önemli bir çöpü bertaraf ediyoruz. Antalya'daki tesisimizde şu anda Avrupa'nın önemli ülkelerindeki başkanlar örnek almak için ziyarette bulunuyordu. Eskiden biz gidip örnek almak için gayret gösteriyorduk, şimdi biz onlardan iyi yapıyoruz, onlar bize gelip örnek alıyor. Türkler'deki enerji tesisi yanında bir çöp depolama alanı da gerekiyor. ÇED raporunu da tamamladıktan sonra orada çöp depolama alanı da kullanabilir hale geldiğinde oradaki tesisimiz enerji üretmeye başlayacak.

‘ALANYASPOR’A TESİS MÜJDESİ’

Toptancı Hali projesini tamamlamaya yönelik faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz. Ayrıca Alanyaspor tesisleri için de gerek Başbakanlık izni, gerek Spor Bakanlığı’na ve Milli Emlak tarafından tahsis süreci tamamlanmıştı. Ancak maalesef çoğu alanda gördüğümüz engelleme çalışmalarını Alanya'da da farklı hizmetlerimizde görüyoruz. Bu konuda zaman zaman yargı marifetiyle, zaman zaman popülist durumlar oluyor. Alanyaspor tesisi için de yargı sürecinde temel atabilme imkanımız yoktu. Burada biz tam ihale aşamasına gelmişken yargıya açılmış davalar neticesinde maalesef ihale yapabilme imkanımız ortadan kalktı. Ancak biz gideceğimiz hedefe kararlılıkla, gözümüzü kırpmadan, hiçbir zaman vazgeçmeden yürüdüğümüz için engel olan hususları yaptığımız düzenlemelerle aşmayı başardık. Ve ihalesini birileri ilerleyen çarkın dönmesini engellemediği, arı kovanına çomak sokmadığı sürece 4 Aralık’ta gerçekleştireceğiz. İnşallah Ocak ayı içerisinde de hep birlikte tesisimizin temelini atmayı hedefliyoruz. Bizim bu tarz hizmetlerimiz bildiğiniz gibi çok kısa sürede tamamlanıyor. Alanyaspor tesisini de başladıktan itibaren 1,5 yıl içerisinde hizmete sokarız.

‘ALANYA İÇİN NE YAPSAK AZDIR’

Alanya’ya toplamda 764 milyon 712 bin liralık bir yatırım gerçekleştirmeyi başardık. Bu Alanya için büyük bir rakam ama biz her zaman şunu söylüyoruz, Alanya için ne yapsak azdır. Alanya bizim gözbebeğimiz. O yüzden yaptığımız tüm çalışmalar Alanyalılar içindir. Alanya insanımızın hayatını kolaylaştırmak, sosyal, kaliteli bir yaşam sunmak için biz gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

‘PAZARLIK ÜSTÜNE PAZARLIK YAPIYORLAR’

Mahmutlar-Kargıcak arasında merkezde hizmet veren otobüslerin kooperatiflerle birleşmek istediğini kendileri bize ilettiler. Biz de kendi aralarında bir mutabakat varsa seçimlerin getirdiği sıkıntı olmadan adım atmakta sakınca görmedik. Onların mutabakatı bizi memnun etti. Bizim bir görevimiz de nikah kıymak. Biz de bu birlikteliği sağlamak için bir arabulucu olarak devreye girdik. Aslında arkadaşlarımızla ilk mutabakata 250 bin TL olarak vardık. Toplamda 26 araç var ancak biz tabi ki kooperatif yetkilileri ile muhatap olduk. Beğenmeyen olabilir, akabinde de zaten biz tüm üyelerle de bir araya geldik. Onlar tarafından bu 250 bin TL’nin 200 bin TL’ye düşürülmesi söylendi. Biz bu durumda yönetmeliklerin izin verdiği çerçevede hareket edebiliyoruz. 200 bin TL’ye iniş talebi benim tek başıma karar verebileceğim bir durum değildi. Ben de bu yüzden gerekli birimlerle görüşeyim ve şifai bir izin alayım sonrasında karar verelim dedim. Bana kalsa 200 değil 100 bin TL olsun, hatta hiç almayayım ama en nihayetinde devletin yetkili kurumlarından bizim izin almamız gerekiyor. Ancak bu izin bize verilirken 200 bin TL’den 199 bin TL’ye dahi inemeyeceğimiz, aksi takdirde kamu zararı oluşacağı söylendi. Biz 200 bin TL’ye tamam deyince daha düşük bir beklenti çıktı. Her gelen talebe evet desek, neredeyse üstüne para verecek duruma geleceğiz. Ancak biz gelebileceğimiz en altta limite geldik. Biz onlar istiyor diye bu işe girdik. Ancak kimseyi bu bedeli ödeyeceksin, arabanı büyüteceksin diye zorlamıyoruz. Eğer istemiyorlarsa bugün olduğu şekilde Alanya'da otobüs seferleri devam eder. 1 Kasım tarihine kadar isteyenler bize araçlarını büyütmekle ilgili dilekçelerini verebilir. Bu tarihten itibaren araçlarını büyütmeleri için de bir zaman dilimi tanıyacağız. Ardından da merkezle birlikte bir program çerçevesinde hizmet verecekler. Biz bu sistemi esnaf da kabul ettiği takdirde başarırsak eğer doğudaki araçlara da uygulayacağız. Böylece şu hatta daha az yolcu var onunla gideyim, bu otobüs kalabalık oluyor gitmeyeyim derdi ortadan kalkacak. İşin esasında çok önemli bir meseleyi çözmüş olacağız ve adeta Antalya'da olduğu gibi mucizevi bir başarıyı da esnafımızla kol kola gerçekleştirmek istiyoruz. Eşit gelir dağılımı ile birlikte her aracın her hatta gitme rotasyonu nu da yapmış oluyoruz. Her araç her hatta giderek bir rotasyona olacak ve ortak havuzda toplanan gelirle sen daha çok kazandın, ben az kazandım tartışmaları da olmayacak. Talep onlardan geldi biz de evet dedik. Yeni taleplerine de evet desek başka talepleri olacak.”

‘ALANYA’DAKİ YATIRIMLAR AKSAMAYACAK’

Alanya’daki yatırımların ‘Milli Tasarruf Seferberliği’ kapsamında aksamayacağını ifade eden Türel, “Alanya’da başlayan bütün yatırımlarımızı planladığımız süreler içerisinde tamamlamaya çalışıyoruz. Kısmen de olsa gecikme olacaktır, ancak biz belirlediğimiz süreçte bitirmeyi hedefliyoruz.”

‘ÖNCELİK BİZ DE ALANYA’YI ÜZMEYİZ’

Sapadere Kanyonu’nun tahsisinin Büyükşehir tarafından alınıp alınmayacağının sorulması üzerine Türel, “30 dönümün altındaki parklar ve mesire alanları ilçe belediyelerinde olduğu için bütün alanların sorumlulukları ilçe belediyesinde olunca sıkıntılar oluyor. Alanya Belediyesi zamanında farklı alanlarda da talepte bulunmuştu. Ancak tahsis imkansızlığı ortaya çıkmıştı. Biz de ‘O zaman gerekirse biz alalım Alanya Belediyesi’ne kullandırırız demiştik. Verdiğimiz her sözün arkasında durduğumuz gibi bunu da yerine getirdik. O dönemde bazı tartışmalar olmadı değil. Ancak biz gerekirse bunun devrini de yapacağımızı söyledik. Hatta biraz talepte isteksizlik oldu. Çünkü Alanya Belediyesi 3 yıllık bir tahsis istiyormuş, biz 1 sene verelim sonrasında gerekirse süreyi uzatalım dedik. Bu alan sanırım Gedevet’ti. Bir yıl verdik, 3 yıl da uzatma yaptık. Şimdi aynı şey Sapadere için geçerli. Öncelik Büyükşehir Belediyesi’nde deniliyor. Biz Alanya'nın bir meselesini çözmek için devreye girdik, Orman Bakanlığı’ndan tahsis verilirse Alanya Belediyesi’ne de hayırlı olsun deriz” diye konuştu.