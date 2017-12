Türel'den Dim TV'de çarpıcı açıklamalar

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya’nın en yeni ve yenilikçi televizyonu Dim Web TV’de ‘Alper Kutay’la Politika Kulisi’ programına konuk oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi arasında yaşanan sürtüşmelere değinen Başkan Türel, Alanya'ya proje getirmekten başka gayeleri olmadığını belirterek, "Tüm çalışmalarımı barış ve sükunet içerisinde yürütmekten yanayım. Ama engel olmaya çalışanlar için de gereken neyse yaparım" dedi. İşte Türel'in röportajından öne çıkan satırbaşları:

'ALANYALILARA NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZ'

Bizim Alanya'da hizmet vermemizi sağlamak için oylarıyla destekleyen ve bu göreve layık gören Alanyalı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Belki de sözün en sonunda söylenecek şeyi en başında söyleyeyim. Biz bugün bu hizmetleri yapabiliyorsak tabi ki Allah’ın bir lütfu, Alanya halkının destekleri ve sabırları sayesinde yapıyoruz. Bu yüzden bu yaptığımız eserlerin hizmetlerin hepsinin gerçek sahibi Alanyalı hemşerilerimizdir. Yapmış olduğumuz hiçbir proje ne bir Menderes Türel projesidir, ne de bir başkasına aittir. Bunların hepsi Alanya projesidir, Alanyalıların projesidir. Çünkü onlar bizi destekleyerek Alanya’ya hizmet edebilme şansını sağladılar. Biz de onlara layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Gerçekten büyükşehir belediyesi olarak Alanya’da tarihi boyunca görülmemiş büyük hizmetleri yapmış olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şu ana kadar bitmiş olan hizmetlerimiz var. Bu biten hizmetler ve devam etmekte olan hizmetlerimiz, projelerimiz adeta efsaneleşmiş, senelerdir hayal görülmüş, bir türlü gerçekleşemeyen projeler.

‘AK KÖPRÜ SÖZÜNÜ MİLLETVEKİLİ İKEN VERDİM’

Bir Ak Köprü meselesi vardı, senelerdir konuşuluyordu. Benim milletvekilliğim döneminde muhtarlarımız beni Ankara’da ziyarete gelmişti. Ak Köprü talebini iletmişti. Tabi bir Devlet Su İşleri (DSİ) kanalı üzerinde olmakla birlikte DSİ’nin yatırım programında yer almayan bir projeydi. Bu proje Dim bölgesindeki köyleri birleştiren 10 milyon liranın üzerinde bir yatırımdı. Alanya’nın iki yakasını bir araya getiren bir projeydi adeta. Hatta temel atma töreninde oradaki muhtarlarımız, hemşerilerimiz bir pankart asmıştı. ‘Türkiye’nin 4’üncü boğaz köprüsü’ diye. Gerçekten formu itibariyle de boğaz köprüsüne benziyor ve çok önemli bir yatırımdı. O zaman bana gelindiğinde milletvekiliydim. ‘Bunu bir yerel yönetimin yapması gerekiyor. Yetki kapsamı dahilinde olduğu için bu proje hükümet yatırımı olarak yapılamaz. Dolayısıyla ben de bugün milletvekiliyim, ileride ne olur bilemem. Ben yeniden belediye başkan adayı olur muyum? Aday olursam seçilir miyim bilemiyorum ama Antalya’da inşallah AKP'li bir belediye hizmet eder. Ben olayım veya olmayayım AKP'li bir büyükşehir belediye başkanı hizmet edecek olursa, ben size söz veriyorum. Ak Köprü'yü inşallah yaparız’ demiştim.

‘2 SENELİK PROJEYE 1 YILDA TEMEL ATTIK’

Nasip oldu, aday olduk. Alanyalı, Antalyalı hemşerilerimizin desteğiyle belediye başkanı seçildik. Ak Köprü de bizim Alanya’ya ilk söz verdiğimiz projelerden biriydi. Derhal proje çalışmalarına başladık. Şunu belirtmeliyim, bir projeye bugün başlasanız ihale süreci, projenin tamamlanması derken en erken 2 sene sonra temel atılabilir hale geliyor. Kanunlar malum, ihale mevzuatından kaynaklanan süreçler var. Projenin hazırlanması var. Elimizde hiçbir proje yok. Ancak biz Ak Köprü projesinde bu süreyi 1 seneye indirmiştik. 1 sene içerisinde hemen projesini tamamladık. Tabi kamu izinleri hususu bu gibi projelerde oldukça zaman alır. Bu süreçleri de tamamladık ve 1 yıl sonra temeli attık. Çok kısa bir zamanda tamamlayacağız demiştik ve çok kısa bir zamanda da Alanya’nın hizmetine sunduk. Dolayısıyla bir efsane beklentiydi Alanya’da. Bir hayal projeydi ama nasip oldu ve tamamladık. Yaklaşık 10 milyon lira yatırım bedeli olan bir projeydi. Katma Değer Vergisi (KDV) gibi birçok ödemeyle bu fiyatın üzerine de çıktık. Gerçekten Alanya’ya yakışan bir proje ve köprü olarak hizmete girdi. Tabi etrafındaki çevre yollarını da bağlantı yolları itibariyle biraz düzelterek sıcak asfaltla en azından girişlerini tamamlamak suretiyle fevkalede faydalı bir proje oldu.

'ALANYA'YA ÖNCELİK VERDİK'

Katlı kavşaklar konusuna girmeden önce hikayesini konuşmak gerekir. Sonrasında bu yağışlarda yaşanan konuyu da değerlendirebiliriz. Biz Alanya’nın trafik sorunu ile ilgili göreve gelir gelmez, ilçelerimiz ve Antalya dahil bir ulaşım masraf çalışması başlattık. Ben de Alanya’da acil kavşak ihtiyacının olduğunu bildiğim için ulaşım masraf planını hazırlayan uzman ekibe, ‘Alanya’da yapılacak öncelikli kavşaklarla ilgili çalışma yapın. Sayımları yapalım. Nelere ihtiyaç var, ne yapmamız gerekiyor bakalım' dedim. Bu süreci çok hızlı tamamladık. Aslında 4 kavşak gibi gözükmekle birlikte öncelikli olarak Telekom ve Ticaret Lisesi Kavşağı’nın mutlaka yapılması gerektiğini, hatta onun girişinde bizim arıtma tesisinin olduğu tarafta da bir kavşak vardı. Ancak onun sinyalizasyonla çözülebileceğini öğrendik. O konuda en acil olarak bu kavşakların yapılması gerektiği ama yetmeyeceği, mutlaka bunun bir çevreyolu bağlantısıyla, özellikle sahildeki yani güneydeki trafiğin kuzeye taşınması gerektiği, yoksa 4 değil 14 kavşak bile yapsak çevreyolu tamamlanmadığı takdirde bu trafik çözümünün çok mümkün olmayacağı bize iletildi.

‘16 KİLOMETRELİK PROJE HAZIRLADIK’

Ben derhal kolları sıvadım. Çünkü karayolu üzerindeki kavşaklardı bunlar. Karayolu’nun yetkisi dahilindeki kavşaklardı. Biz çok hızlı bir şekilde karayollarımızla anlaşarak bunların projesini çevreyolu dahil tamamlayalım, sizin yatırımlarınız da olması gerekiyor. Yatırımını da siz tamamlayın diye ulaştırma bakanlığı ve karayolları ile mutabık kaldık. Mevlüt Çavuşoğlu da AKP kongresinde ifade etti. Kavşakların yapılması ile ilgili ben daha milletvekilliğim döneminde Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte o dönemde Ulaştırma Bakanı olan şimdi Başbakanımız Binali Yıldırım’ı ziyaret edip bu çalışmaların başlatılmasını bizzat istedik. Yani çok öncelere dayanıyor bu proje için attığımız adımlar. Ama tabi Ankara’nın dört bir yanında çok önemli yatırımlarla uğraşıldığı için bu konularla ilgili yerel dinamikler harekete geçmeyince iş biraz ağırlaşıyor. O yüzden yerel dinamikleri biz büyükşehir belediyesi olarak harekete geçirelim istedik. Projeyi yaptıktan sonra ihalesini yaptırmak, inşaatını yaptırmak ki, bir işe başlamak bitirmenin yarısıdır, daha kolay hale geliyor. Ben karayolları ile anlaşarak bu projeleri çok hızlı bir şekilde tamamladım. Kargıcak Çevreyolu da dahil olmak üzere Telekom ve Ticaret Lisesi Kavşağı ile birlikte 16 kilometrelik birinci etap çevreyolu projesini de tamamladım ve karayollarına sundum. Karayolları bu ihaleleri bir an önce gerçekleştirmek suretiyle inşaatları tamamladı. Dolayısıyla şimdi Alanya’da da biz yerel dinamik ve büyükşehir belediyesi olarak projelere el attık. Hızlı bir şekilde karayollarına teslim ettik ve çevreyolu dahil iki kavşağımızı tamamladık. Tabi burada bir sürü tartışma çıktı. 'Karayolları mı yaptı, Büyükşehir Belediyesi mi?' diye. Ben de bu tartışmayı yapanlara şunu söyledim, "Kimin yaptığı önemli değil, hep beraber yapıyoruz." Alanyalı hemşerilerimizin sabrıyla, duasıyla, destekleriyle biz gayret ediyoruz, hep birlikte bu hizmetler gerçekleşiyor.

‘MARİFET İLTİFATA TABİDİR’

Önemli olan kimin yaptığı değil yapılmış olmasıdır. Esas sorulacak olan neden biz seçilinceye kadar yapılamadı. Bunu sorgulayın. Marifet iltifata tabidir. Dolayısıyla biz bu hizmetleri kendi dönemimizde yapabiliyorsak kimin yaptığı umurumda değil. Bu eserler Alanya’ya kaldı. Hiçbirini Menderes Türel bir gün görevini tamamladığında cebine koyup gitmiyor. Bunları yüzyıllarca bu şehirde yaşayan insanlarımız kullanacak. Tabi ben inşaatı zaman zaman geldim, gezdim, denetledim. Aslında benim sorumluluk alanım olmamakla birlikte, merakım biraz şantiye gezmektir. Hayatımız şantiyelerde geçer. Gezerken bir şey sordum arkadaşlara, "Elektrik kesildiğinde su pompasını çalıştıracak jeneratör kavşağın altında mı, yukarıda mı?" diye. Dediler ki "Aşağıda", "Bunu değiştirebilirseniz iyi olur" dedim. Çünkü tecrübe. Biz Antalya’da şimdiki adı 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü olan Çallı’daki kavşağımızı yapıyorken benzer bir sıkıntı yaşadık. Aşağıya jeneratör konulmuş, su oraya dolduğunda da jeneratör kısa devre yapıyor. Su tahliyesi söz konusu olmuyor. Daha sonra jeneratörü yukarıya taşıyarak oradaki sıkıntıyı da hemen 1-2 ay içerisinde çözdük. Aynı Alanya’da yaşadığımız sıkıntı Antalya’da başımıza geldi. O yüzden burada da söyledim ama belki bir teknik sıkıntı, belki başka bir imkansızlık, belki de o konudaki uyarımız yetkililere ulaşmadı, bilemiyorum. Gerçekleşemedi. Alanya’da da zaten çok önemli yağışlar oluyor. O yağışlarda işte su pompası da çalışmayınca bir sıkıntı yaşandı. Tabi özellikle yağmur suyu drenaj kanallarının önü maalesef tıkalıymış. Onları açtık. Üstte kuşaklama hattını çok hızlı bir şekilde karayollarımızla birlikte büyükşehir belediyesi olarak biz de devreye girdik ve tamamladık.

‘O GÜN AVA GİDENLER AVLANDI’

Bu memleket hepimizin. Bu memlekette hepimiz aynı kayığın içindeyiz, sandal devrilirse hepimiz denize düşüyoruz. Bir kişi o sandalın içinde kalmıyor. Ama adeta felaket tellalları, felaketten mutluluk duyanlar ki ben de gördüm onları, ellerinde oltalarla. Ben AKP kongresinde de söyledim, o gün oraya balık avlamaya gidenler kendileri avlandılar. Sonuçta elbette eksiklik olabilir ama her çözüm bir sorun üretir. Her çözüm bir sorun üretir. Biz yöneticiler de bunun için varız. Her projenin de bir eksikliği olabilir ama bunu mal bulmuş mağribi gibi çıkıp da orası göle döndü diye sevinç çığlıklarıyla şova dönüştürmek ne kadar bu memleketi sevmektir. Ben bunu izleyenlerin takdirine bırakıyorum.

'ASIL SORU: BİZE KADAR NEDEN YAPILMADI'

Orada balık avlamaya gidenler de sonra yağan yağışlarda herhalde üzülmüştür, 'Bir felaket, bir sorun çıkmadı' diye. Çünkü öyle bir sorun çıktığında görüyorum ki çok mutlulardı. Memlekette bir sorun çıksa mutlu olan insanların bizden anlayış farkı şu, biz Alanyalıların mutluluğuyla mutlu oluyoruz. Onlar Alanyalıların mutsuzluğuyla mutlu oluyorlar. Biz Alanyalıları mutlu etmek için çalışıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Günde 3-4 saat uyku bize yetiyor. İşte bu yüzden çalışınca oluyor. O yüzden Alanya’nın bu özlediği ilkler dönemimizde gerçekleşiyor. Başta Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun, vekillerimizin, cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın, teşkilatımızın ve Alanyalı hemşerilerimizin birliği beraberliği, biz olduğumuz için yapıyoruz. Biz olduğumuz için gerçekleştiriyor. Ama başkaları geçmişte böyle yapmamış, bu hizmetler hep kalmış. Bu yüzden kimin yaptığı değil, neden şimdi yapılıyor? Neden daha önce yapılamadı?

'TRAFİĞİN ÇÖZÜMÜ TOPLU ULAŞIM'

Toplu ulaşım meselesine değinecek olursak bu aslında bir trafik çözümüdür. Trafiğin de esas çözümü toplu ulaşımı teşvik etmektir. Kavşak yapımları, köprülü kavşaklar, Çevreyolları bir geçici iyileşme sağlar. Ama toplu ulaşımı teşvik etmezseniz ki Alanya bugün artık nüfusuyla 50 vilayetten daha büyük bir ilçe, dolayısıyla adeta bir büyükşehir ve büyükşehirlerde mutlaka ve mutlaka toplu ulaşımı teşvik edecek bir düzenleme sağlamanız lazım. Alanya’nın ciddi bir toplu ulaşım reformuna ihtiyacı olduğunu biliyorum.

'ALANYA'DA ULAŞIM REFORMUNA HAZIRLANIYORUZ'

Şimdi Alanya’da da ciddi bir şekilde toplu ulaşım reformu için çalışıyoruz. Ancak bu gibi konuların mutlaka ve mutlaka değişime adaptasyon sürecinin zorluğundan dolayı ciddi bir halk tepkisine neden olacağını da biliyorum. Bu sebeple bunu ne kadar hızlı yapabiliriz bilmiyorum ama Alanya’nın toplu ulaşımının mutlaka ciddi olarak masaya yatırılarak düzenlenmesi yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Seçime kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetiştiremezsek mutlaka seçimden sonra Allah nasip ederse aday olur, yeniden seçilirsek, Alanya’nın toplu ulaşım diye bir sorunu kalmaz.

'HERKESİ MEMNUN ETMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Alanya planı bir ön hazırlıktı. Bu ön hazırlığı şimdi tartışmaya açıyoruz. Herkesin görüşü bizim için fevkalede değerli. Bu görüşler neticesinde tabiki tüm fikirleri harmanlayarak bir değerlendirmeyi belediye olarak yapacağız. Bu teknik bir çalışmaydı. Arkadaşlarımız buraya benim talimatımla geldiler, zaten haberdarım. Bu noktada şunu söyleyebilirim, bir plandan yüzde 100 memnuniyet olmuyor. Hele de üst ölçekli bir planda çok zor. Çünkü planlamada vatandaş detaylarla ilgilenir ama o detaylar bir toplu iğne başı kadar, büyük ölçekli planda gözükmez. Vatandaş önce benim evim, benim tarlam ne oluyor, bunlara bakar. Ama o büyük ölçekli planda bunu göremez. Bunlar detayda çözülür. Dolayısıyla büyük ölçekli planı izah etmek çok daha zordur. Ama bunu tartışa tartışa en iyiyi bulmaya çalışıyoruz. Herkesi memnun etmek mümkün değil bu süreçte. Asgari bir mutabakat sağlamak gayretindeyiz ama ben hep şunu söylüyorum, en kötü plan plansızlıktan iyidir. Yani bu uzun ince bir yol. Planlama daha ilk kez Alanyalıların görüşüne sunuldu. Bu yarın çıkacak falan da değil. Çoğunluğun memnun olduğu bir imar planı için görüşmelerimiz devam edecek. Bunu özellikle Dim TV izleyicileri ile paylaşıyorum. Biz Antalya’da bu şekilde yaptık ve şimdi ciddi mesafeler katediyoruz. Ana planı bitiriyoruz. Sonrasında içindeki sorunlu alanları etaplayarak çöze çöze gidiyoruz. Bu işler hemen bugünden yarına çözülebilecek kadar kolay işler değil. Ama Alanya’da da etaplı bir planlama söz konusu olacak gibi görünüyor.

'ADEM BAŞKAN'LA SORUNUM YOK'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile sorun yaşamıyoruz. Hiç bir zaman da yaşamadım. Ben herkesle barışık yaşamaya çalışan bir insanım. Beni yakından tanıyanlar bilir. Kavganın hiçbir haklısı yoktur. Hele hele siyasetteyseniz barışçıl olmanız lazım. Örneğin reklam vergisiyle ilgili konu Antalya'da partili belediyelerimizin de sıkıntısı oldu, iptal ettik. O tartışmayı yapanlar o uygulamadan vazgeçtiğimizi hiç söylemediler Alanya'da, biz gereğini yaptık. Dolayısıyla tartışmadan bir şey beklemek, bir ayrışmayı derinleştirecek bir beklenti içerisinde olmak onlara zarar veriyor, aslında bindikleri dalları kesiyor. Bunu yapmak doğru değil.

'ALANYA ELDEKİ BULGURDAN OLDU'

Gelelim otogarın oradaki arıtma alanına, onların tamamı büyükşehirindir. Çünkü altyapıdan sorumlu olan büyükşehirlerdir. Ama seçimlerden önce burası Alanya Belediyesi'ne geçirilmiş. Niye, çünkü büyükşehire geçecek bir alandı. Alanya'nın menfaati gözetilmiş ama ne kadar hukuki olduğu tartışmalı. Ben de hukuki bir tartışma olmasın diye Adem başkana yine bir barışçıl yaklaşım gösterdim. Kendisi buraya bir kültür merkezi yapacağını söyledi, ben de dedim ki, "Başkanım, yapacağın kültür merkezinin köşesinden bana bir yer ver, sen de kültür merkezi projeni buraya rahatlıkla yapabilirsin, yeterli alan var. Ben de kendi hizmet binamı yapayım. Alanyalılara merkezde hizmet vereyim, uzağa gidip, gelmesinler" dedim. Başkan "Olmaz" dedi. Ben bu kez de burasının büyükşehire ait olduğunu ifade ettim ve "Ben burayı yargıya götürsem tamamı büyükşehire geçer, Alanya eldeki bulgurdan olur. Bunu yapmayalım" dedim.

'GÜZELLİKLE ÇÖZMEK İSTEDİM, OLMADI'

Adem Başkan inatla, 'Bu alan bunu yapmaya yeter' dememe rağmen bana "Yetmez, tamamı lazım" dedi. Buradan bir tartışma açmak istemiyorum ama o kültür merkezi projesinde de durum nedir bilmiyorum. Var mı bir gelişme? Yok. E neden vermedin o zaman bana. Ben şimdiye kadar hizmet binasını bitirirdim. Bana oranın kıyısından köşesinden hiç bir yer vermeyen belediye başkanı bunu tartışma noktasına getiriyor. Ben tartışmadım. Hukuka başvurdum mecbur kalarak. Dedim ki burası bir arıtma alanıdır ve büyükşehire aittir. Kazandım mahkemeyi şimdi. Şimdi Alanya Belediyesi'nin elinden gitti o alan. Yani haklı çıktım. Temyiz süreci var, onu bekleyeceğiz. Hukuka gitmeden anlaşsaydık, Alanya Belediyesi için de yer vardı. Madem tamamına bir proje yapacaksın, nerede o proje, ben görmedim. Mesele üzüm yemek. Biz hep üzüm yemeye çalışıyoruz. İlan reklam vergileriyle ilgili sürtüşmeler oldu ama biz gereğini yaptık. Sıkıntı oldu ama giderildi. Biz kavgadan yana değiliz. Biz Alanya'dan ve Alanya'ya hizmetten yanayız. 2014'teki araç mevzusu da valilikteki devir komisyonunun belirlediği bir şeydi. Hatta geçenlerde şöyle bir şey oldu, Alanya Belediyesi'nin bir alan tahsisiyle ilgili devir teslim komisyonundan talebi olmuş, komisyonda biz de varız, arkadaşlar bana getirdiler, "Önünü açın" dedim. Alanya Belediyesi'ne yardımcı olalım dedim. Adem başkan belki daha duymamıştır. Duyunca bir teşekkür telefonu açar, sanıyorum. O komisyonda bizim olumlu görüş vermemizle mülkiyetler Alanya Belediyesi'ne geçti. Biz her zaman Alanya'ya yardımcı olacağız. Bizim için hizmet önceliklidir. Siyaset değildir.

'ALANYASPOR'A TESİSLERİNİ KAZANDIRACAĞIZ'

Alanya'ya bu dönemde hayali olan projeleri, yılan hikayesine dönen projeleri kazandırdık. Hal Projesi, Ak Köprü, Alanyaspor tesisleri bunlardan biriydi. Alanyaspor tesislerinin 2018'de temellerini atmayı planlıyoruz. Kavşaklar bunlardan biriydi, otogar projesi üzerinde çalışıyoruz. Bunlar senelerdir yılan hikayesine dönmüş. İnşallah bu dönemde bunları tamamlayacağız. Çılgın proje değil de muhteşem projeler diyelim. Alanya'ya çok daha farklı değerler kazandıracak projeler üzerinde çalışıyoruz. Bunları söyleyip herhangi bir yanlış beklenti oluşturmak da bana yakışmaz ama Allah nasip ederse muhteşem projeleri 2019'dan sonra Alanya'ya kazandırmak için kolları sıvayacağız. Onları da süreç içerisinde paylaşayacağız. Çöpten elektriği atladık. Dünyadaki en çağdaş tesislerden birisi olacak. Sloganımız bizim 'Çöp altındır' olacak. Temelini attık, kısa sürede biter. 2018'in sonunda açmayı planlıyoruz. İşte Alanya böyle bir Alanya. Dünyanın en modern tesisi olacak. Kamyonlarımızı Yumlu Tepesi'ne çıkmaktan kurtaracağız.