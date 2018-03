Tuna ve ekibi çalışmalarını yoğunlaştırdı

ÇALIŞMA grupları ile şehrin dört bir yanında ziyaretlerini aralıksız sürdüren Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Adayı Mustafa Tuna, üyelerin büyük ilgisiyle karşılaşıyor. Kendilerini üyelerin son derece samimi bir ortamda karşıladıklarını söyleyen Tuna “Üyelerimizin bizden beklentileri yüksek. Bizler göreve gelmemiz halinde bu beklentilerin karşılığını mutlaka vereceğiz. Bizim üyelerimizin desteğine ihtiyacımız var. Üyelerimize hizmet edebilmemiz için sandıkta onların oylarına ihtiyacımız var” dedi.

KONAKLI VE PAYALLAR’A ÇIKARMA

Tuna ve ekibi Konaklı ve Payallar hallerine adeta çıkarma yaptı. Tuna, önceki gün çalışma gruplarından tarım grubu ve hal esnafının kalabalık katılımı ile Konaklı ve Payallar hallerinde bulunan ticaret erbaplarıyla bir araya geldi. Hal esnafının, sorunlarını, önerilerini ve tavsiyelerini dinleyen Tuna ve ekibi, tarım sektörü ile ilgili hayata geçirecekleri projelerini anlattılar. Hal esnafı da Tuna ve ekibine, 4 Nisan’da yapılacak oda seçiminde tam destek vereceklerini açıkladılar. Tuna, projelerini anlatırken, seçimlerden zaferle çıkacaklarını söyledi.

Ziyaretlerde üyeler ile istişarelerde bulunan ve fikir alışverişi yapan Tuna, hal esnafının sorunlarını yakından bildiklerinin altını çizdi. Alanya ticaretinde yer alan tüm sektörlerin sorunlarına hakim olduklarını kaydeden Tuna, “Ben sizlerin içinden gelen, aranızdan çıkmış bir adayım. Dertlerinizi, sorunlarınızı ve çözüm yollarını çok iyi biliyorum. Tarım bizim birinci önceliğimiz. Tarım konusunda ciddi problemler var. Tabanın sesi olarak göreve geldiğimizde sorun ve sıkıntılar bir bir çözülecek” şeklinde konuştu. Halin şehir ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğuna dikkat çeken Tuna, “Hal esnafımız Alanya adına istihdamlarıyla, hem de ekonomik katkılarıyla önemli işler yapıyorlar. Hal esnafımız fiziki anlamda daha iyi şartlarda çalışmalılar. Bunun için göreve geldiğimizde şehrin ileri gelenleri ile görüşmelere hemen başlayıp fiziki yapıların iyileştirilmesi için adım atacağız” diye konuştu.

Tuna ve ekibini can kulağı ile dinleyen gerek Konaklı, gerekse Payallarlı hal esnafı, Tuna’nın projelerini çok beğendiklerini belirttiler. Tuna ve ekibini samimi ortamda ağırlayan hal esnafı, 4 Nisan seçimlerinde desteklerinin kendisiyle olacağını ifade ettiler.

MAHMUTLAR’DA COŞKUYLA KARŞILANDI

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin en yoğun bulunduğu mahallelerden biri olan Mahmutlar’da Başkan Adayı Tuna ve ekibi büyük ilgiyle karşılandı. Kalabalık üye katılımı ile yapılan toplantıda esnaf sorunlarını dile getirdi. Tuna, burada yaptığı konuşmada “Mahmutlar üyelerimizin son derece yoğun olduğu mahallerimizden bir tanesi. Burada geçmiş yıllarda verilen sözlerin hiç biri yerine getirilmedi. Mahmutlar mahallemize her geçen gün artan göçü de hesaba alırsak haliyle sorunlar üst üste gelerek her geçen gün artarak çoğalmış. Bizi göreve getirmeniz halinde biz bu sorunları tek tek çözüme kavuşturacağız” dedi.

Tuna ve ekibi, Mahmutlar’da üyelerin kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı son derece memnun olduklarını dile getirerek teşekkür ettiler.