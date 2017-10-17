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Tuna boş durmuyor

Alanya'da daha önce 1 Ekim'de yapılacağı açıklanan ancak oda seçimlerinin Bakanlar Kurulu kararıyla 6 ay ertelenmesi sonucu 2018 yılının nisan ayına kalan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçiminin heyecanı azalmadı.

Tuna boş durmuyor

Alanya'da daha önce 1 Ekim'de yapılacağı açıklanan ancak oda seçimlerinin Bakanlar Kurulu kararıyla 6 ay ertelenmesi sonucu 2018 yılının nisan ayına kalan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçiminin heyecanı azalmadı.

17 Ekim 2017 Salı 00:07
Tuna boş durmuyor
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alanya'da daha önce 1 Ekim'de yapılacağı açıklanan ancak oda seçimlerinin Bakanlar Kurulu kararıyla 6 ay ertelenmesi sonucu 2018 yılının nisan ayına kalan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçiminin heyecanı azalmadı. Aynı zamanda MHP'li Alanya Belediye Meclis Üyesi de olan ALTSO Başkan Adayı Mustafa Tuna, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Seçim ofisini açık tutan ve üye ziyaretlerine devam eden Tuna, dünkü temasları çerçevesinde Alanya Hal Derneği'nin aşure etkinliğine de katıldı. Komisyoncular ve üreticilerle görüşen Tuna, sorunları dinledi ve yeni üretim sezonunda bol kazanç diledi. 

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Anahtar Kelimeler:
ALANYA Ticaret Ve Sanayi Odası
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